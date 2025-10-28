Paritaria docente: José Goity respondió a los gremios que "se va a reconocer el descalce salarial"

En respuesta al reclamo de Sadop y Amsafé de reapertura "urgente" de paritarias por la "situación salarial insostenible", el ministro de Educación afirmó que "el gobierno tomó el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflación"

Los gremios docentes de Santa Fe volvieron a presionar por la reapertura de la paritaria salarial. Tanto Sadop como Amsafé reclamaron al Gobierno provincial una urgente actualización salarial ante el reclamo por el poder adquisitivo perdido en los últimos meses. El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, ratificó este martes el compromiso del gobierno de “compensar” los salarios de los docentes santafesinos de acuerdo a los últimos índices de inflación. Aunque la discusión en el marco de la paritaria docente está cerrada, por lo que resta del año.

“Se va a reconocer el descalce salarial. Cada vez que vamos a una negociación, siempre tomamos el compromiso de preservar el salario en términos de los índices de inflación. Vamos a compensar el descalce que se dio para que podamos llegar a fin de año equilibrado en la evolución salarial versus la evolución inflacionaria”, señaló el ministro, en declaraciones a la prensa durante la inauguración del Segundo Congreso del programa Santa Fe en Movimiento, que se realiza en Rosario.

En cuanto a la forma en que se compensarán los salarios, Goity subrayó que “se va a resolver en los próximos días. Son cuestiones técnicas que deben resolver los ministerios de Economía y de Trabajo”.

Los gremios, en tanto, consideran que la discusión es urgente por el "desfasaje en las actualizaciones de haberes programado desde julio" y que es necesario que el gobierno "atienda los reclamos del sector docente". "La situación salarial se ha vuelto insostenible", afirmó Martín Lucero, secretario general de Sadop.