En defensa de la universidad pública Paro docente en la UNR

El gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Coad, definió parar este martes 21 y miércoles 22 de octubre. No habrá clases en las facultades y escuelas dependientes de la universidad pública. Exigen que el gobierno nacional, que preside Javier Milei, cumpla con la ley de financiamiento educativo aprobada por el Congreso de la Nación.

La votación docente “arroja un resultado contundente en favor del paro de 48 horas para los días martes 21 y miércoles 22 de octubre”, señalaron desde la Coad, y detallaron que el 78,2% de los votos se volcaron por esta opción, en tanto que el 21,8% lo hizo por el paro de 24 horas.

“¡Exigimos al presidente Milei que cumpla la ley de financiamiento universitario! Según esta ley, ganada en la calle por toda la comunidad, las y los docentes tenemos que recibir un aumento de sueldo del 42,53% para equiparar el poder adquisitivo que tenían nuestros salarios en noviembre de 2023”, precisaron desde la Coad.

Recordaron que los salarios, así como el presupuesto universitario y la investigación científica, están atravesando su peor momento en los últimos 42 años. “Solo con la lucha docente, de la comunidad y del conjunto del pueblo podemos enfrentar el ajuste y el programa de destrucción de Milei, y contraatacar con conquistas como la ley de financiamiento universitario”, expresaron.

A las 18, de este martes 21, la Coad convoca a una nueva asamblea en la sede gremial de Tucumán 2254 “para seguir organizando y fortaleciendo el plan de lucha”.

Foto: Cristian Maiola