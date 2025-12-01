Pullaro: más camionetas a la Policía: “El método que llevamos adelante en Santa Fe trajo una drástica caída de la violencia y el delito”

Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje. “En este Gobierno el miedo cambió de bando y se terminó la impunidad”, aseguró el gobernador.

En el marco del Plan de Seguridad, el gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora, Gisela Scaglia, entregaron este lunes 72 camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje, que serán destinadas a la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope), las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), la Guardia de Seguridad Rural (Pumas), a la jefatura de Policía de la Provincia, de Unidades Regionales y Policías Especiales. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los 4.500 millones de pesos y están equipados para el patrullaje, con una serie de modificaciones y adaptaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento de última tecnología que requieren los patrulleros.

Método de gestión de la seguridad pública

Durante el acto en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, Pullaro habló de la “transformación” que vivió esa ciudad en los últimos dos años, a partir del “método de trabajo y una forma de gestionar las políticas públicas, habiendo comprendido que hoy tenemos las herramientas tecnológicas que guían el trabajo de policiamiento desde el cual tenemos un impacto positivo, con 300 y hasta 320 móviles policiales patrullando las calles”.

“Haber puesto más control en las cárceles trajo más paz en la calle”, valoró Pullaro y destacó que “los grupos criminales se fortalecían en la cárcel y desde allí mandaban a robar, matar y extorsionar, lo cual va a dejar de suceder cuando tengamos terminado ‘El Infierno’ y ahí los violentos no tendrán ningún tipo de contacto con el afuera”, sumando a su vez, que en 4 años “vamos a hacer la misma cantidad de celdas penitenciarias que las que se hicieron en 100 años en la provincia”.

Por último, el mandatario subrayó que “el método que la Policía de Santa Fe lleva adelante trajo una drástica caída de la violencia y el delito en la provincia”, que sumado “a las nuevas herramientas tecnológicas y las recompensas que implementamos, permitirán esclarecer más hechos” porque “en este Gobierno, el miedo cambió de bando: son los delincuentes lo que lo sienten y además aquí se terminó la impunidad”.

Del acto participaron también el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas; autoridades provinciales, municipales y de las fuerzas de Seguridad.

Recuperar la calle para los santafesinos de bien

Cococcioni, en tanto, aseguró que las camionetas “vienen a fortalecer áreas críticas que trabajan en zonas calientes de la ciudad de Rosario y Santa Fe, sumándose a la entrega de vehículos en los 19 departamentos de la provincia”, y remarcó que son “para meterse en cualquier barrio y darle a la Policía una impronta y presencia ciudadana más importante y acorde al gran trabajo que realizaron estos dos años para devolverle la tranquilidad a los santafesinos”.

Javkin, por su parte, destacó que la entrega de los vehículos “es un paso más en darle a Rosario lo que recuperó, que es ocupar la calle para la gente buena, lo que requería del trabajo operativo de la Policía, a partir de la decisión política del Gobierno Provincial”.

El jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado, reconoció que la incorporación de los móviles policiales es “necesaria para aumentar nuestra operatividad y mejorar la prevención en zonas críticas” y aseguró que serán puestos “de manera estratégica para continuar trabajando en el método de policiamiento que venimos desarrollando”.

Ley de Emergencia en Seguridad

A partir de la Ley de Emergencia en Seguridad, aprobada por la Legislatura a comienzos de la gestión de Maximiliano Pullaro en diciembre de 2023, el Gobierno Provincial lleva adquiridos 940 autos, 360 camionetas y 600 motos con una inversión de más de 57 mil millones de pesos.

El 28 de agosto pasado se hizo la licitación para la compra de otras 600 camionetas compactas, doble cabina 4x2, adaptadas para patrullaje policial, bajo un presupuesto oficial asciende a 40.173 millones de pesos.