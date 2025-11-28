Rosario se Prepara para una noche mágica: vuelve la esperada “Noche de Librerías”

Este viernes 28 de noviembre. El evento, que ya se ha consolidado como un verdadero clásico cultural, es un encuentro que celebra la pasión por la literatura en todas sus expresiones.

Desde las 19 hasta las 23 horas, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en un universo de historias, autores y propuestas literarias únicas. Es una excelente oportunidad para descubrir autores e historias nuevas.

Quienes participen podrán disfrutar de una variada agenda que incluye lecturas en vivo, presentaciones de libros, charlas con escritores y una serie de actividades diseñadas para compartir el inmenso placer que brinda el libro y la palabra escrita. Es una invitación abierta a toda la ciudadanía a participar de una fiesta cultural que pone el foco en la literatura.

El circuito: un mapa literario por la ciudad

El circuito de la “Noche de Librerías” está cuidadosamente diagramado para enlazar un sinfín de espacios dedicados al libro. Incluye las tradicionales librerías, ferias editoriales, stands de editores independientes y espacios especializados en libros nuevos y usados.

Programación Noche de las Librerías

Craz Libros (Desde 19:00 hs):

Presentación del libro “La mejor” siesta del mundo, de Federico Galuppo.

El Cuco no existe:

18:00 hs: Charla y firma de ejemplares con Silvina Pessino, autora de “Guardianes de Rosario”.

19:00 hs: Presentación de “Quina en busca del sana sana”, a cargo de Diana Conti.

20:00 hs: “Cuentos que susurra el río” con Aye de Moviéndote Cuento (une literatura y movimiento).

21:00 hs: Narración de Cuchara Clown de “Cuando me convertí en bruja”, de Flor Canosa. Acompaña Café Martínez Rosario Centro.

El Juguete Rabioso Libros (Desde 19:00 hs):

Lectura de poesía y música en vivo.

El Maltés (Desde 19:00 hs):

Bebidas, música en vivo y guitarreada.

Fantasía Libros (Desde 19:30 hs):

Luciana Nunes presenta “Lecturas desde Lecturanía”, con textos de Gonzalo Heredia, Kike Ferrari y Luciano Lamberti.

Homo Sapiens (Desde 19:30 hs):

Ciclo “El último lector” con Vanesa Gómez, Esteban Vázquez, Ana Dobson, Silvina Pessino, Marcelo Scalona y más autores.

Espacio abierto para compartir lecturas.

Música en vivo a cargo de Esteban Vázquez.

Promociones, ofertas y sorteos de 25 libros.

Imagina Libros:

Música en vivo con Mariano Rey y lecturas espontáneas abiertas al público.

La Montaña (Desde 20:30 hs):

Celebración de su 2° aniversario con música en vivo junto a Pablo Comas.

Mal de Archivo:

15:30 hs: Presentación del fanzine “El jardín de los sueños que se comparten”, realizado en la Subunidad 2 – Instituto de Detención de Mujeres. Encuentro con las autoras.

20:00 hs: “Lecturas que te buscan” + Oráculo Poético Tinkuy (recomendación literaria y poesía-oráculo).

18:00 hs: Muestra fotográfica de Alejandro Lamas y brindis de amistad.

19:00 hs: Petite Ross presenta el libro “Tu tiempo de oruga terminó”, de Mario Arias.

Set de vinilos a cargo de Stefanía Rossi, arte en vivo con Brenda Cordi, Bar Vibra y outlet de libros.

Ateneo (Desde 18:00 hs):

Set de DJ Jerry hasta las 22:00 hs.

Puerto Libros:

Ciclo “Reiniciarnos”, con radio abierta a cargo de Siesta Nacional + Puerto Libros (música en vivo y reflexión sobre el presente hiperconectado).



La Noche de las Librerías llega este viernes a Rosario\u002E (Archivo)

Las librerías que participaran de la edición noviembre 2025 son:

Oliva (Entre Ríos 579)

La Chispa (San Martín 1406)

Mandrake (Rioja 1869)

Técnica (Córdoba 981)

El cuco no existe (Dorrego 842)

Montaña (Zeballos 1479)

Ateneo (Córdoba 1473)

Homo Sapiens (Sarmiento 829)

Nimia (San Martín 834)

EMR (Presidente Roca 732)

El Maltés (Mendoza 1479)

Petite Ross (Salta 2250)

Buchín (Entre Ríos 735)

El Juguete Rabioso (Mendoza 784)

Cúspide (Córdoba 1347)

Craz (Córdoba 954)

Mal de Archivo (Urquiza 1613)

Puerto Libro (Corrientes 857)

Fantasía (Mendoza 1127)

Paradoxa (Mendoza 923)

Imagina (Urquiza 830, San Lorenzo)

Oximorón (San Martín 862)

Librería de la UNR (Urquiza 2050)