El aeropuerto de Rosario celebra 85 años previo a su reapertura

El evento de los 85 años del Aeropuerto de Rosario tendrá lugar sábado 6 de diciembre en el sector de pista frente al edificio central



Previo a su reinauguración prevista para finales de año, el próximo sábado 6 de diciembre a la hora 21, en el sector de la pista frente al edificio central, el Aeropuerto de Rosario celebrará sus 85 años, con un show sinfónico abeneficio de la Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica de ayuda a niños con cáncer.

Cómo serán los festejos

El Aeropuerto de Rosario cumple 85 años y lo festeja con New Beats Electro Sinfónico Solidario, un espectáculo que fusiona la fuerza del rock nacional con la potencia de cuerdas, vientos y coro en versiones sinfónicas de Soda Stereo. La celebración tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a las 21, en el sector de pista frente al edificio central, y reunirá a músicos locales, solistas, orquestas y coros en una puesta de escena de alto impacto visual y sonoro.

El evento se desarrolla a beneficio de la Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica (Fahop), organización que brinda asistencia integral a niños y familias que reciben tratamiento en Rosario y en distintos puntos del país. De esta manera, el aniversario del Aeropuerto se convierte también en una oportunidad para fortalecer la solidaridad con la comunidad.

Las entradas para participar del evento están disponibles haciendo clic aquí.

Cómo es la renovación histórica del aeropuerto

Este aniversario se inscribe en una etapa de renovación histórica, con obras de infraestructura para consolidar el rol estratégico del aeropuerto en la región.

La obra avanza en la reconstrucción integral de la pista principal, que ya alcanzó la mitad de su ejecución en menos de 45 días, con intervenciones en ambas cabeceras y nuevo sistema de balizamiento.