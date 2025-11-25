Alerta por ola de calor extremo: pronóstico de temperaturas récord esta semana

Alerta roja por ola de calor en Argentina. Gerardo Barrera, pronosticador del Aeropuerto Córdoba, advirtió sobre una semana complicada en términos de temperaturas. "Hay que prepararse para una semana donde el aire está muy fácil de calentarse", señaló.

Desde ayer, se registran focos de calor en el norte de la Patagonia y la región de Cuyo, con temperaturas que alcanzan los 34 y 35 grados. A medida que avanza la semana, la zona de calor se expande, afectando a Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe, que inicia hoy con temperaturas de 12 a 13 grados.

"A medida que van pasando los días, esa zona de temperaturas elevadas se va a ir ampliando y subiendo", advirtió. Para el jueves y viernes, se prevén temperaturas superiores a 40 grados en regiones como Formosa, Chaco y Corrientes.

La situación se complica por la falta de ingreso de aire fresco desde la Patagonia. En Córdoba, se espera que hoy y mañana las temperaturas máximas alcancen los 35, 36 y 37 grados, mientras que las noches permitirán un descanso temporal.

Mencionó que el jueves comenzará a haber inestabilidad, con nubes y chaparrones, aunque esto no aliviará las altas temperaturas. "Lo que va a aliviar la temperatura es un movimiento de aire fresco que comenzará el viernes a la noche", detalla.

Para el fin de semana, se anticipa un descenso en las temperaturas, con un domingo fresco y nuboso. Sin embargo, se prepara un verano más riguroso de lo habitual. "Quizás las máximas no sean tan altas, pero al haber más humedad, la sensación térmica se incrementa", explicó.