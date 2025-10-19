Mundial Sub 20: la selección Argentina perdió 2-0 ante Marruecos en la final en Chile

La Selección argentina se enfrentó con Marruecos en la gran final del Mundial Sub 20 que se llevó a cabo en Chile. La “Albiceleste” llegó a este compromiso definitorio después de un sufrido triunfo por 1-0 frente a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

Argentina perdió 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en la definición del Mundial Sub 20. Yassir Zabiri, delantero de 20 años del Famalicao de Portugal, tuvo mucha eficacia para mandar a la red sus dos remates al arco y darle la primera estrella de la competición al cuadro africano.

De esta manera, el equipo de Diego Placente quedó a las puertas del séptimo título en el certamen, una cuestión que le hubiera permitido ampliar la ventaja sobre Brasil (5) como el máximo ganador histórico, pero deberá conformarse con el segundo escalón. Colombia se suma al tercer lugar del podio después de vencer este sábado a Francia.

Los africanos le ganaron 2-0 a la Selección argentina e hicieron historia al conquistar por primera vez en su historia el Mundial Sub 20.