Boca venció a River en el Superclásico con goles de Zeballos y Merentiel

El Xeneize se impuso con claridad y se afianza en la cima de su zona. Mientras que el Millonario sigue sin encontrar el rumbo y se complica en la competencia. Mirá los goles del encuentro.

El "changuito" Zeballos fue la gran figura de Boca para vencer a River en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

Este domingo se jugó uno de los partidos más esperados del año: el Superclásico. El duelo se lo quedó Boca Juniors que se impuso por 2 a 0 ante River Plate.

La edición 266° del choque entre los dos gigantes del fútbol argentino se disputó desde las 16.30 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

Los goles fueron de Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel al final del primer tiempo y al comienzo de la segunda etapa, respectivamente, en un partido en el que el Xeneize fue un justo ganador ante un Millonario que no encuentra el rumbo.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda se afianza en la cima de la zona A del Torneo. Mientras que los comandados por Marcelo Gallardo profundizan su crisis futbolística y ponen en riesgo la clasificación.

El encuentro comenzó muy parejo. Durante los primeros minutos ambos equipos buscando imponer sus condiciones de juego. De a poco River comenzó a dominar con pases cortos y Boca esperando un poco más atrás.

Con dominio de la pelota, el Millonario generó las primeras aproximaciones, con un par de remates de Maxi Salas que no llegaron a destino por las intervenciones de los defensores Xeneizes.

Con el correr de los minutos, Boca comenzó a avanzar en el terreno, adelantando líneas con posesión de su capitán Leandro Paredes y el joven Milton Delgado en el medio y los desbordes de Ezequiel Zeballos siempre peligrosos.

A los treinta minutos se produjo la primera incidencia del partido. El mediocampista de River Maximiliano Meza piso mal y giró su rodilla izquierda, quedando tendido en el césped con gestos de mucho dolor e inmediatamente tuvo que ser reemplazado, entrando en su lugar el paraguayo Matías Galarza.



Parecía que la primera etapa terminaba con empate, pero una jugada aislada torció el rumbo. El "Changuito" quedó mano a mano con Rivero, se hamacó hacia su derecha y saca un derechazo cruzado que Armani atajó, pero el rebote le volvió a quedar al extremo que la mandó a guardar. La acción fue validada por el VAR, por una supuesta infracción de Giménez sobre Paulo Díaz en el inicio de la jugada.

Muy distinta fue la segunda etapa, con un Boca que dominó de principio a fin. Tan solo al minuto del complemento llegó el segundo. Un nuevo desborde de Zeballos desde mitad de dancha hasta el final del área, tiró el centro atrás y el uruguayo Merentiel la empujó dejando sin chances al arquero de River.



El Xeneize contó luego con varias chances a lo largo de los minutos restantes. Varias fueron para el delantero Milton Giménez, pero que no pudo traducir en gol. Tuvo también un penal que cobró el árbitro Nicolás Ramírez, pero que luego rectificó a instancias del VAR.

Poco pudo hacer River, muy desconcertado. Ni siquiera los cambios que intentó Gallardo pudieron cambiarle la imagen. Juan Fernando Quinteros apenas gravitó en la generación de juego. Y Miguel Borja no contó con ninguna ocasión de gol. Tan solo a los 45 de ese segundo tiempo tuvo Galarza una ocasión clara de cabeza, pero la pelota ni siquiera obligó una atajada de Agustín Marchesín.

Finalmente, el marcador no sufrió modificaciones y Boca se quedó con tres puntos trascendentales para sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El cuadro azul y oro cerrará la fase regular ante Tigre, el domingo 16 de noviembre, mientras que River hará lo propio ante Vélez en condición de visitante.