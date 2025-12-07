El Inter Miami su primer título de la MLS tras vencer a Vancouver Whitecaps

Inter Miami venció 3-1 al Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium y se consagró campeón de la Major League Soccer por primera vez en su historia. Con goles de Édier Ocampo en contra, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, las Garzas celebraron un título histórico, en una noche donde Lionel Messi aportó dos asistencias decisivas.

El gol del empate transitorio para la visita lo convirtió Ali Ahmed, pero el equipo de Florida mostró carácter para reaccionar y cerrar el partido con autoridad.

El equipo fue conducido por Javier Mascherano, quien consiguió así su primer título como entrenador. Inter Miami llegó a la final en su mejor momento futbolístico y lo demostró incluso después del empate de Ahmed en el segundo tiempo.

Hubo una jugada que marcó la fortuna a favor del conjunto local: la pelota rebotó tres veces en los palos antes de ser rechazada, una acción que evitó el empate y mantuvo el control en manos de las Garzas.

El cuarto título de Messi en Inter Miami. Con esta conquista, Lionel Messi suma su cuarto título desde su llegada al club:

Leagues Cup 2023 MLS Supporters’ Shield 2024 Conferencia Este (no oficial) MLS Cup 2025 (campeonato oficial)

La Pulga volvió a ser determinante en una final, participando directamente en los dos goles que definieron el encuentro.

Lionel Messi comparte la ofensiva de las Garzas con Tadeo Allende, los dos goleadores del equipo en la postemporada.

Un Inter Miami lleno de argentinos

Además de Messi y Mascherano, el plantel campeón cuenta con una fuerte presencia argentina:

Arqueros: Rocco Ríos Novo y Óscar Ustari Defensores: Tomás Avilés, Gonzalo Luján, Marcelo Weigandt Mediocampistas: Baltasar Rodríguez, Rodrigo De Paul Delanteros: Tadeo Allende, Mateo Silvetti

Con una estructura sólida, jerarquía individual y un Messi nuevamente decisivo, Inter Miami alcanzó el logro más importante desde su creación.