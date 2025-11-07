Argentina le ganó a Túnez y clasificó a los 16avos de final del Mundial Sub 17

Por Marco D'Arcangelo

Con gol de Jainikoski, la Albiceleste venció por la mínima a Túnez y se aseguró la clasificación a la siguiente instancia.

En el Aspire Academy Pitch 5, por la segunda fecha del Grupo D del Mundial de Qatar Sub 17, con gol de Facundo Jainikoski, la Selección Argentina le ganó 1 a 0 a la Selección de Túnez y de esta manera se aseguró la clasificación a los 16avos de final del certamen.

Luego de un primer tiempo parejo, en el que el equipo comandado por Diego Placente tuvo las oportunidades más claras, en el complemento llegó el único tanto del partido, a través del ingresado Jainikoski. El futbolista de Argentinos Juniors remató de media distancia y venció la estirada del arquero para darle la victoria a su equipo.

Gracias a esta victoria, la Selección Argentina quedó puntera del Grupo D de este Mundial y se aseguró la clasificación a 16avos de final. El próximo domingo, cerrará su participación en esta instancia enfrentándose a la Selección de Fiyi.