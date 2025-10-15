Rosario: Provincia comenzó a compactar vehículos del Corralón Municipal

Este martes se firmó el convenio en el depósito judicial de zona oeste, de esa ciudad del sur santafesino.

Los trabajos se dan en el marco del plan provincial de reordenamiento de corralones y depósitos de vehículos, con el objetivo de liberar espacio para eficientizar las tareas de prevención y control.



El Gobierno Provincial -a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad)- y la Municipalidad de Rosario firmaron este martes un convenio para compactar vehículos del Corralón Municipal, con el objetivo de liberar espacio en el depósito de la administración local, para eficientizar las tareas de prevención y control. El acuerdo fue rubricado en el depósito judicial de zona oeste, ubicado en E. Espinosa 7400.

En la oportunidad, el secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, explicó que “el convenio permite compactar autos y motos para generar orden y liberar espacios en los depósitos municipales. Precisamente, en la zona oeste estamos compactando más de 13.000 autos y motos; y ahora vamos a comenzar a compactar 200 vehículos”.

“Aquí en la zona oeste había 13.000 vehículos -8000 ya compactados-, muchos de los cuales que estaban en buenas condiciones los trasladamos para ser subastados por la Aprad; y otros -también en buenas condiciones- los entregamos a escuelas técnicas para que los alumnos puedan practicar con los vehículos alojados en los depósitos; además de los autos, motos y bicicletas secuestrados por la Policía, en su combate contra el delito, que terminan abarrotando las comisarías. Por eso es importante ir descomprimiendo estos lugares para que el sistema no colapse”, completó Figueroa Escauriza.

Seguidamente, el secretario de Control y Convivencia de Rosario, Diego Herrera, precisó que se trata de vehículos provenientes de operativos de control de tránsito que se encuentran en estado de deterioro, inmovilidad y abandono, en los corralones municipales de Moreno y oeste, por lo que la firma de este convenio nos va a permitir descomprimir esos lugares”, aseguró, al tiempo que aclaró que “de acuerdo a la norma vigente, después de los seis meses, ya podemos compactar los vehículos alojados en los corralones, previa notificación fehaciente a sus propietarios”.

Plan de ordenamiento de depósitos judiciales

El plan de ordenamiento de depósitos judiciales se lleva a cabo desde el comienzo de la gestión del Gobernador Maximiliano Pullaro a partir del secuestro de motovehículos durante los operativos de tránsito en distintas localidades de la provincia. Desde el mes de febrero de 2025, ya se están compactando vehículos del corralón municipal de la ciudad de Santa Fe, que adhirió al mismo convenio.