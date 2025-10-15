Intervinieron el playón del Parque España con una pintura de gran escala por el Tricentenario de Rosario

La obra ocupa una superficie de 1.600 metros cuadrados, se llama "Luz y Trama" y es del artista David Petroni. Fue realizada con pintura de alto tránsito y resistencia UV. El plan es que el espacio continúe siendo habitado por los jóvenes y deportistas que lo utilizan habitualmente

Este martes por la mañana se inauguró en el playón del Parque de España la monumental obra "Luz y Trama. Geometría del río y la ciudad", del artista David Petroni. La intervención, de gran escala, se integra al frente costero y está concebida como un nuevo ícono en el paisaje de la ciudad, simbolizando el diálogo entre arte y espacio urbano.

La obra, una composición de tramas geométricas que crean efectos de profundidad y movimiento, ocupa una superficie de 1.600 metros cuadrados. Fue realizada con pintura de alto tránsito y resistencia UV.

Su paleta de ocres, amarillos y azules busca dialogar con los tonos del río Paraná y la arquitectura circundante.

El propio artista, David Petroni, explicó que la gente se encontrará con "un mural geométrico abstracto, que representa, de alguna manera, desde lo cromático, los colores de la bandera argentina".

Además, señaló que tiene un "cierto juego óptico del espacio" y que dialoga con la ciudad, siendo visible tanto para quienes la "habitan" (skaters, deportistas) como desde las escaleras y edificios cercanos.

El proyecto, que busca ser una marca cultural permanente, fue resultado de una colaboración público-privada entre la Municipalidad de Rosario y empresas locales.

Petroni trabajó junto a un equipo que incluyó a Juan Ramón Jiménez, Lucas Machado D’Amico y Luis Ezequiel Robledo, y contó con la participación de las artistas rosarinas Anne Gabillot y Luchia Méndez Falabrino.

Según se detalló, una de las condiciones para la realización de la obra fue que, además de la estética, permitiera que el playón continuara siendo habitado por los jóvenes y deportistas que lo utilizan habitualmente.