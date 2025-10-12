Rosario será sede de la «Ruta Federal del Conocimiento»

El evento, el próximo miércoles 15 de octubre, reunirá a líderes de políticas públicas, educación y empresas para pensar el futuro de la Economía del Conocimiento en Argentina.

Rosario será sede de una nueva parada de la Ruta Federal del Conocimiento, impulsada por Argencon. La invitación a sumarse a este inédito encuentro es para el próximo miércoles 15 de octubre desde las 9, en el Complejo Cultural Parque España, (Sarmiento y el río), con entrada gratuita e inscripción previa.

La jornada reúne a referentes nacionales para generar un espacio de diálogo entre el sector productivo, educativo, la comunidad y el Estado sobre el presente y el futuro de la Inteligencia Artificial y la Economía del Conocimiento.

Durante una jornada, Rosario será el epicentro de la innovación y la colaboración, con debates, paneles y experiencias con el objetivo de promover un desarrollo ético, inclusivo y sostenible de la IA, fortaleciendo la vinculación entre todos los actores que impulsan la Economía del Conocimiento en el país.

Ruta Federal del Conocimiento

Se inició en 2023 con motivo de la celebración de los 10 años de Argencon con el objetivo de generar un espacio de encuentro y diálogo entre los actores de la gestión pública, el mundo educativo y el entorno productivo. Las paradas ya realizadas han sido: Córdoba, Mendoza, Capital Federal, Junín (Provincia de Buenos Aires), Salta y Tucumán.

Agenda

08:30 – 09:00 | Recepción y acreditación

Bienvenida de participantes, acreditaciones y networking inicial.

09:00 – 9:30 | Apertura Institucional

Palabras de bienvenida autoridades

10:00 – 10:30 | Importancia estratégica de la Economía del Conocimiento como motor del desarrollo.

En un contexto de aceleración de la globalización de la economía ¿cuál es la importancia de diseñar y planificar una estrategia global que posicione al Conocimiento como eje del desarrollo nacional y provincial?

Disertantes:

• Santiago Roberto Pordelanne - Subsecretario de Economía del Conocimiento - Ministerio de Economía de la Nación

• Ernesto Turcato - Subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo - Provincia de Santa Fe

• Luis Galeazzi - Director Ejecutivo Institucional de Argencon

Moderación: Marina Calleia – Municipalidad de Rosario

11:30 – 12:10 | Educar para el futuro: talento y trayectorias en la nueva era digital.

Analizar cómo la demanda productiva redefine la educación. Reflexionar sobre juventudes, inclusión y el rol de la creatividad en tiempos de IA.

Disertantes:

• Victoria Penacca - Líder de Proyecto de Argencon

• Ludovico Grillo - Director de INET

• Marisol González - Directora de Vinculación Tecnológica - UNR

• Carolina D'Addario - Coordinadora Pedagógica- Tecnoteca

12:10 – 12:40 | De la investigación al mercado: cómo vincular academia y producción

Reflexionar sobre los recursos y actividades claves para que un proyecto biotecnológico salga del laboratorio y llegue al sector productivo.

Disertantes:

• Ulises Rossin - Director del Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (CETRI)

• Diego Chouhy - Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de DETx Mol

• Renata Reinheimer - Cofundadora y Responsable de I+D Infira

Moderación: Alejandra Moreno – Municipalidad de Rosario

12:40 – 13:20 | IA y trabajo: entre la amenaza y la oportunidad

Analizar el impacto de la IA en modelos de negocio, productividad y empleo.

Disertantes:

• Bruno Ruyu - CEO y Co-Fundador de Teramot

• Gustavo Zignago - Secretario de Coordinación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

• Manuel Belisario Guillén - Politólogo, Magister en Gestión Pública. Consultor externo para UNESCO en aplicación de la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial.

• Nicolás Medina - TalenT & Business Development Lead - Coorva

Moderación: Federico Siri - Presidente Polo Tecnológico Rosario

13:20 – 13:30 | Cierre de los bloques de la mañana

14:30 – 15:00 | Creatividad aumentada: arte, diseño y música con IA

Compartir experiencias de industrias creativas que integran la IA en sus procesos y reflexionar sobre los desafíos éticos y culturales.

Disertantes:

• Ramiro Rodríguez - Director MAD Lab - Universidad Nacional de Rafaela

• Lucía Rodríguez - Directora ejecutiva Festival Estéreo

Moderación: Valentina Rios – Municipalidad de Rosario

15:00 – 15:30 | Habilidades aumentadas: cómo la IA transforma lo profesional

Analizar cómo la IA impacta en las trayectorias individuales y profesionales, potenciando habilidades y generando nuevos modos de trabajo.

Disertantes:

• Juan Ignacio Gerini- Director de Comunidad BirrIA

• María Della Torre - Directora del Laboratorio de Gestión de la Información - UNRaf

• Nelson Duboscq - CEO y Co-Fundador de Digital House

Moderación: Daniela Werckalec - CEO de Werkalec & Asociados

15:30 – 16:15 | Jugando con la IA: experiencias creativas en vivo

Espacio práctico y lúdico para experimentar con herramientas de IA que generan texto, imágenes y música.

Disertantes:

• Francisco Blaschi - DonWeb

16:15 – 16:30 | Cierre institucional del evento

