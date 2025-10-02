Seguridad digital: Argentina es el segundo país más que más consume aplicaciones de citas

La búsqueda de nuevas formas de relacionarse y el auge de las aplicaciones de citas están transformando el panorama afectivo en América Latina. La discusión sobre la fidelidad, las relaciones abiertas y explorar cómo relacionarse en el mundo digital convive con un fenómeno que no para de crecer: el riesgo de las estafas románticas online.

Según un estudio de Gleeden, la aplicación fundada en Francia y dirigida a mujeres, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de usuarios, seguida por Córdoba, Salta y Misiones entre las más activas en esta plataforma.

El interés por las citas fuera de la pareja no deja de crecer: durante el último año, las suscripciones aumentaron hasta un 145%, con más de 2,5 millones de usuarios en Latinoamérica. En Argentina, la mayoría de quienes utilizan la app. tienen entre 29 y 31 años.

Sin embargo, el crecimiento de estas plataformas trae consigo nuevos riesgos. Según ESET Latinoamérica, los delitos asociados a las estafas románticas digitales aumentaron y los estafadores perfeccionaron sus tácticas. Su estrategia consiste en generar rápidamente confianza para luego manipular a la víctima mediante pedidos de dinero apelando a excusas como enfermedades repentinas o crisis económicas inesperadas.

“Los adultos mayores, las mujeres de mediana edad y los menores resultan más vulnerables, ya sea por la soledad, la falta de educación digital o la confianza excesiva en vínculos virtuales”, explica Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure.

Cómo cuidarse en las apps de citas

Para reducir la exposición a estas amenazas, se recomienda:

Desconfiar de cualquier solicitud de dinero o ayuda urgente

No compartir información sensible como datos bancarios, direcciones, fotos íntimas o contraseñas

Sospechar de perfiles demasiado perfectos o que buscan avanzar con rapidez en la relación

Mantener la comunicación dentro de la plataforma

En este sentido, el crecimiento de las aplicaciones de citas en el país abre una ventana a la libertad y la exploración, pero también, recuerda la necesidad de equilibrar deseo y precaución. Según un estudio realizado por CIO Investigación para el Observatorio de Verisure, el 82% de las personas encuestadas en 2025, tienen en cuenta el horario para regresar a sus hogares y el 58% de ellas, le avisan a un familiar u amigo para sentirse más segura cuando sale sola.