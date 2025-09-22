Milei en busca de dólares: eliminó las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre

La crisis cambiaria puso al Gobierno en modo de búsqueda de dólares por cualquier medio posible. El presidente Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, para pedir un préstamo del Tesoro que podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Mientras tanto, en Argentina, la Casa Rosada eliminó las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre.

La novedad la anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, en un mensaje contra "la vieja política" que, según él, "busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno".

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin", escribió el portavoz de Javier Milei en la red social X (Twitter).

Adorni no brindó más detalles sobre la decisión. La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones.

El salvataje de doble filo que busca Luis Caputo en EE.UU. y genera nerviosismo en el mercado

El anuncio ocurre luego de una semana en la que el dólar tocó el techo de la banda cambiaria, establecido en 1.474 pesos, lo que obligó al Banco Central a vender reservas para contener la cotización. Eso drenó las reservas del BCRA en 1.100 millones de dólares en apenas tres días.

Este recorte a las retenciones es el tercero en el año, luego de una baja parcial que se hizo en mayo, en forma temporal hasta fines de junio. A fines de julio, volvió a aplicarse ese recorte en forma permanente. La baja actual vence el 31 de octubre, días después de las elecciones legislativas del domingo 26.

El stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$ 10.000 millones, que el Gobierno apunta a que se liquiden a través del Banco Central y contribuyan a reducir la demanda de dólares.

“Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo”, expresó el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idigoras, según recogió la agencia Noticias Argentinas.