La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ inauguró el primer laboratorio universitario de Agricultura de Precisión en Argentina

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) inauguró este viernes el primer laboratorio universitario de Agricultura de Precisión del país, un espacio único en su tipo que integra, en un mismo lugar, todas las tecnologías aplicadas al proceso productivo, desde la implantación de un cultivo hasta la cosecha. Estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales, del sector empresario y de la comunidad universitaria.

La puesta en marcha fue posible gracias al aporte de empresas líderes del sector como Acronex, Arag, CNH Argentina, Crucianelli, Leaf Agrotronic, PTX, Metalfor, Oitana, Ratto Hermanos y Venturino, que colaboraron con equipamiento y tecnología de punta.

El nuevo espacio cuenta con simuladores de última generación para siembra, pulverización y control en tiempo real, cabinas de maquinaria con monitores internos y externos, y aplicaciones que permiten visualizar las prácticas a distancia, incluso desde otras provincias. También un brazo extendido para simuladores de fertilización en escala real.

“Este laboratorio nos permite dar un salto en la calidad de la enseñanza y la investigación, consolidando a la Facultad como un referente en la formación de profesionales preparados para los desafíos tecnológicos que demanda el agro”, afirmó el decano, Ing. Agr. MSc. Néstor Urretabizkaya.

Al respecto, en el acto inaugural el rector, Dr. Diego Molea, consideró que está inauguración "es un avance que es un orgullo para la universidad pública argentina". Y destacó: “La articulación del sector público y privado es el camino para el desarrollo de nuestro país. Desde la Universidad creemos en crecer en comunidad y en la construcción colectiva".

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Cristian Amarilla remarcó: "En un contexto donde el Gobierno nacional quiere estigmatizar al INTA y a las universidades públicas, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires apostamos a estas instituciones que, junto con la CIC y nuestras Chacras Experimentales, son espacios donde se busca formar a nuestros estudiantes de Escuelas agrarias con prácticas preprofesionalizantes y mejorar la producción agropecuaria mediante la incorporación de nuevas innovaciones como nuestro aporte al futuro y la soberanía tecnológica".

Por su parte, el director del laboratorio, Ing. Agr. Daniel Caviglia, destacó: “El futuro de la agronomía está en la agricultura de precisión. Nuestros estudiantes podrán capacitarse con la misma tecnología que encontrarán en el campo, logrando una rápida inserción en el mercado laboral”. Y agregó: “El laboratorio no solo capacitará a nuestros estudiantes, también funcionará como centro de entrenamiento para operadores, productores y técnicos de todo el país, quienes además recibirán certificación universitaria”.

Finalmente, el decano Urretabizkaya subrayó: “Este proyecto sintetiza el valor de la articulación entre universidad pública e industria, uniendo conocimiento académico e innovación tecnológica para fortalecer al sector agroproductivo argentino”.

Equipamiento del laboratorio

Cuenta con una cabina de última tecnología de origen europeo, equipada con simuladores de pulverización y de piloto automático. Los alumnos podrán marcar límites de campo, crear tareas y trabajar en tiempo real, tanto desde monitores internos como externos.

Equipos de siembra con todos los dosificadores que hoy se usan en Argentina, cada uno con su monitor correspondiente, lo que permite calibrar en tiempo real.

Otra estrella del laboratorio es la barra pulverizadora montada con tecnología de control en tiempo real, central meteorológica y ventilador para simular deriva. Todo se digitaliza en el monitor para observar cómo cambian parámetros como tamaño de gota, volumen o presión según las condiciones atmosféricas que generamos.

Además, los estudiantes accederán a una aplicación que les permite seguir las prácticas a distancia, siempre que tenga conexión Wi-Fi.