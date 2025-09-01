Temporal de lluvia en el sur de Santa Fe, varios caminos permanecen interrumpidos o con tránsito reducido

En medio del fuerte temporal que azota al sur santafesino y a buena parte del país desde este fin de semana, la provincia de Santa Fe sostiene un operativo permanente de control y asistencia frente a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, con acumulados en algunos sectores por encima de los 280 milímetros hasta la tarde, rutas cortadas y localidades inundadas.

Funcionarios de la Secretaría de Protección Civil, junto a técnicos de Recursos Hídricos, recorren las cuencas de los ríos Carcarañá, Frías, Saladillo y Ludueña para evaluar el impacto y apoyar a las localidades más comprometidas.

Los equipos de distintos ministerios, coordinados por la Secretaría de Protección Civil y Recursos Hídricos, trabajan en las zonas de mayor riesgo. Aunque no se reportaron daños en cascos urbanos, las precipitaciones provocaron cortes totales y desvíos en varias rutas provinciales y nacionales.

El director de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, indicó que, hasta el momento, no se registran afectaciones en las áreas urbanas, aunque sí anegamientos e inconvenientes viales.

Explicó además que en San José de la Esquina se produjo el desborde del río Carcarañá, lo que afectó instalaciones del balneario y a familias ribereñas. En Carcarañá quedó interrumpido el paso por el puente de la ruta 9 y en Irigoyen la ruta 41 se mantiene cortada por el desborde de un canal.

Tras los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y del Sistema de Alerta Temprana, se anticiparon lluvias intensas y se decidió iniciar un trabajo preventivo junto a intendentes y presidentes comunales de las distintas regiones. Las zonas más comprometidas se concentran en el sur provincial, especialmente en Arteaga, La Chispa, María Teresa y Christophersen, donde las lluvias superaron los 270 milímetros en pocas horas.

Según indicaron, la prevención consistió en advertir a la población sobre la llegada de tormentas severas y en coordinar con los gobiernos locales la preparación de equipos operativos, generadores eléctricos y motosierras, además de reforzar tareas de limpieza en zonas críticas para favorecer el escurrimiento del agua.



Cortes de rutas

La ruta provincial 92 permanecía cortada este domingo, pasado el mediodía, entre Arequito y San José de la Esquina por el desborde del río Carcarañá. Según datos suministrados por Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT, en la zona llovieron más de 260 mm.

Como en ambas localidades el río está a varios kilómetros de la zona urbana, la crecida por el momento no había afectado a la población.

