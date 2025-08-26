La confianza en el gobierno de Javier Milei sufrió en agosto de 2025 la mayor caída desde el inicio de su mandato.

Según el índice de agosto que elabora la Di Tella, elaborado antes del escándalo de las coimas, la confianza en el gobierno cayó un 13,6% el último mes.

Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella antes de que estallara el escándalo de las coimas, el indicador se ubicó en 2,12 puntos sobre un máximo de 5, lo que supone un retroceso del 13,6% respecto de julio y del 16,5% en la comparación interanual.

El valor actual representa el nivel más bajo registrado desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió la presidencia. Aunque en septiembre de 2024 se había visto una caída similar (del 14,8%), nunca antes el índice había quedado tan por debajo durante su gestión.

La Di Tella también tiene un Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que, en agosto cayó 13,9% respecto a julio y marcó el peor mes en más de un año.

Universidad Torcuato Di Tella