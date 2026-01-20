Thomas Owsianski asume la presidencia de GM en América del Sur

General Motors designó a Thomas Owsianski como presidente y director General de la operación de la compañía en América del Sur, efectivo a partir del 1° de febrero. Owsianksi asume la Presidencia en un contexto de rápida evolución del sector automotriz y de avance en la estrategia de la empresa para impulsar un crecimiento sostenible, competitividad industrial e innovación tecnológica.

Esta designación acompaña el momento actual de GM en América del Sur. Con inversiones significativas en marcha, la renovación y expansión del portafolio, el progreso en electrificación y el fortalecimiento de su base industrial, la compañía consolida su posición como una de las protagonistas de la industria automotriz sudamericana.

Rory Harvey, vicepresidente Ejecutivo y presidente de GM para Mercados Globales, refuerza la importancia central de Sudamérica en los planes de crecimiento y en la estrategia industrial de la compañía.

“Sudamérica tiene fundamentos sólidos, una base industrial cada vez más competitiva y un enorme potencial de crecimiento. Nuestras inversiones están creando las condiciones para nuevas fases de expansión del portafolio, adopción de tecnologías avanzadas y generación de valor a largo plazo”, afirma Harvey.

Presente en América del Sur desde hace más de 100 años, General Motors ha construido una trayectoria marcada por la innovación, el liderazgo industrial y una relación profunda con sus clientes. La compañía cuenta con marcas fuertes, una red de concesionarios estructurada y reconocida por su credibilidad, además de un papel relevante en el desarrollo económico y social de los países donde opera.

“Thomas aporta una trayectoria consistente de liderazgo en múltiples mercados y un profundo conocimiento de la región sudamericana. Es el líder elegido para dar continuidad a nuestro momento positivo y conducir a GM hacia su próxima fase de crecimiento, con foco en competitividad, solidez del negocio y sostenibilidad a largo plazo”, añadió Harvey.

Con más de tres décadas de experiencia en posiciones de liderazgo en áreas como ventas, marketing y operaciones en la industria automotriz internacional, Owsianski es reconocido por combinar su visión estratégica con ejecución. A lo largo de su carrera ha liderado organizaciones en ciclos complejos de transformación, siempre con enfoque en el desempeño, disciplina operativa, desarrollo de personas y una cultura centrada en el cliente.

Su nombramiento refuerza el compromiso de largo plazo de GM con América del Sur. La compañía continúa enfocada en fortalecer su presencia industrial, ampliar la producción local, desarrollar proveedores, expandir y renovar su portafolio de vehículos y avanzar en una estrategia de electrificación pragmática, alineada con las características del mercado y la matriz energética de la región. Todo ello con un enfoque disciplinado en costos, calidad, seguridad y ejecución, asegurando la sostenibilidad del negocio y su competitividad en el escenario global.

“Es un honor asumir esta función en un momento tan importante para GM en América del Sur”, afirma Owsianski. “La región tiene un papel estratégico en el futuro de la compañía. Contamos con una combinación única de escala industrial, talento local, ingeniería de excelencia y acceso a tecnologías globales.”

“Mi enfoque es fortalecer nuestra competitividad y garantizar un crecimiento disciplinado y sostenible. Continuaremos construyendo un negocio sólido que genere valor a largo plazo para nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros socios y las comunidades donde operamos, contribuyendo al desarrollo de la industria y de la movilidad en América del Sur”, concluyó Owsianski.

En el inicio de su carrera, Owsianki ocupó cargos ejecutivos en General Motors, incluyendo funciones en Opel en Europa. Después de construir una destacada carrera internacional en el sector automotor, regresa a General Motors, trayendo consigo una amplia experiencia que fortalece todavía más la gestión y dirección estratégica de la empresa en la región.