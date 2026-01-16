El Gobierno defendió la llegada de miles de autos chinos al país: "Beneficia a todos los argentinos y a la industria"

El ministro de Economía Luis Caputo se refirió a la medida a través de su cuenta en X, en donde respondió las críticas del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que la importación de vehículos fabricados por empresas como BYD atentan contra los fabricantes nacionales

La llegada de autos eléctricos e híbridos de la marca china BYD a la Argentina generó un cruce público entre el ministro de Economía Luis Caputo, que defendió la decisión de habilitar un cupo sin aranceles de importación de esos vehículos, y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Pichetto había cuestionado el jueves la medida al señalar que “en los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD”.

En su mensaje, afirmó que se trató de “una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino”, y sostuvo que “nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino”.