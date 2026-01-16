Una voz ancestral Adiós a Rubén Patagonia

El músico de folclore Rubén Patagonia falleció este jueves a los 69 años. Estaba internado una clínica de Comodoro Rivadavia con un estado muy delicado de salud. Luto en el ambiente de la cultura popular.

Rubén Chauque era su nombre de nacimiento. Músico y actor nació el 2 de julio de 1956 en Chubut y supo convertirse en uno de los referentes de la cultura regional patagónica. Construyó una carrera artística que cruzó el folclore, el rock y el cine, con una mirada anclada en los pueblos originarios. Era descendiente de tehuelches y aportó desde 1971 espacios artísticos a sus raíces. Esa búsqueda marcó su obra y definió una trayectoria que combinó música y militancia cultural.

Durante su trayectoria musical trabajó con León Gieco, Divididos, La Renga, Bersuit Vergarabat, Víctor Heredia y Lito Vitale y muchos otros artistas populares. Lanzó nueves discos y hace pocos años recibió la distinción máxima del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el CAMIN a la Trayectoria.

Además, participó de importantes producciones cinematográficas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Entre los títulos de los que formó parte se destaca especialmente La película del Rey, de Carlos Sorín, uno de los títulos más emblemáticos del cine nacional, donde actuó junto a Ulises Dumont, Ana María Giunta y Julio Chávez.

También actuó en otros filmes en los Estados Unidos, Italia y Francia, compartiendo pantalla con figuras como Daniel Day-Lewis, y Luis Brandoni, por ejemplo Eterna sonrisa de New Jersey de Sorín, la miniserie De los Apeninos a los Andes de Pino Passalacqua, y El camino de Héctor Olivera.

Realizó en 2011 la tira El Elegido, de Telefe, junto a Lito Cruz, Pablo Echarri y Patricio Contreras, y más adelante la película de producción comunitaria Lonko Pincen, con Osvaldo Bayer y Juan Palomino.