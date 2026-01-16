Museo Messi en Rosario: el plan para confirmar su creación durante este año

El Gobierno provincial y el municipio buscan acelerar el proyecto mientras Leo sigue vigente como rey del fútbol mundial. Evalúan dos locaciones estratégicas frente al río y aspiran a cerrar los acuerdos sobre la imagen del capitán de la selección

El sueño de un espacio dedicado íntegramente a Lionel Messi en Rosario, su ciudad natal, entra en una etapa de definiciones. El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad se fijaron como meta para este 2026 concretar los acuerdos necesarios para dar vida al Museo Messi.

"Este año es un punto neurálgico", confirmó Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional de la provincia, este miércoles en Radio 2. La intención oficial es avanzar con el proyecto mientras el astro rosarino continúa en actividad profesional, aprovechando su vigencia internacional y en el año del Mundial.

La iniciativa, que había adelantado Rosario3 en 2024, busca posicionar a la ciudad como la capital global de la "messimanía". Se trata de una idea ambiciosa que cuenta con el respaldo de YPF, empresa que posee los derechos de imagen del capitán.

El intendente Pablo Javkin mantuvo diálogos con la familia Messi para definir el estándar de calidad. Según precisó Galdeano en el programa Punto Medio, el entorno del jugador exige una propuesta de excelencia internacional que esté a la altura de su trayectoria.

Existen dos sitios emblemáticos en la zona costera que están bajo la lupa de los desarrolladores. El primero es la antigua casona ubicada en la bajada Sargento Cabral, frente a la ex Aduana, donde funcionó el histórico boliche Contrabando.

Expertos en museos deportivos ya visitaron el inmueble para tomar medidas y diseñar una posible distribución. La segunda alternativa que cobró fuerza recientemente son los Silos Davis, un espacio que garantizaría una postal icónica junto al río Paraná y a metros del letrero de Rosario.

Además del museo, el plan integral contempla jerarquizar el actual Circuito Messi en la zona sur. Este paseo conecta la casa natal del ídolo en el barrio Grandoli con el actual Museo del Deporte Santafesino.

La provincia busca que estos hitos turísticos estén consolidados para septiembre de este año. En esa fecha, Rosario será sede de los Juegos Suramericanos 2026, un evento que atraerá a miles de visitantes internacionales y dejará obras para la ciudad.

El Museo Messi no será solo una exhibición de objetos –algunos importantes ya se exhiben en el Museo del Deporte–, sino una experiencia de realidad virtual e inmersiva. Se planean recreaciones de sus mejores jugadas y momentos históricos mediante tecnología de vanguardia.

Para su financiamiento, se apuesta a un esquema mixto con fuerte presencia de patrocinadores privados. La certeza de los funcionarios es que el flujo turístico internacional permitirá recuperar la inversión y revitalizar el casco histórico rosarino.