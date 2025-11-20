Javkin presidió la apertura del Mercado del Río en un revitalizado espacio de la costanera central

El flamante ámbito gastronómico está conformado por 9 emprendimientos rosarinos de diversos rubros, en el marco de las obras de reconversión urbana que serán legado del Tricentenario

El intendente Pablo Javkin presidió este miércoles 19 de noviembre el encuentro inaugural del Mercado del Río, un novedoso espacio de comercialización ubicado en Pasaje Schiffner 1510, sobre la costanera central, una iniciativa que busca impulsar la gastronomía local y fortalecer el circuito costero como parte del proceso de renovación urbana que constituirá el legado de los 300 años de Rosario.

Mercado del Río está emplazado en un sector de alto valor paisajístico -sobre el río, entre Presidente Roca y Paraguay-, caracterizado por la conjugación de naturaleza, recreación y gran afluencia de rosarinos y turistas, e implica la puesta en valor de una zona privilegiada de la ciudad que, como tal, permitirá potenciar la actividad gastronómica local a través de los 9 emprendimientos comerciales que desde ahora funcionan en el lugar.

En el marco de la jornada inaugural, Javkin reseñó las tareas de reconstrucción encaradas en el galpón preexistente y su entorno, que se articulan con la renovación de la Isla de los Inventos en todo su espacio exterior, la recuperación de concesiones sobre la ribera central, la reconstrucción del Parque España y el flamante paseo de la Rambla del Tricentenario, constituyendo en conjunto un amplio abanico de ofertas y servicios en uno de los sectores de mayor atractivo para rosarinos y visitantes.

"Es un espacio que le suma a la costa central de la ciudad una oferta gastronómica y de distintos rubros para que durante el día y durante la noche podamos aprovechar también este lugar", expresó el intendente, y añadió que "también le suma un atractivo turístico a quienes recorren estos sectores, muy transitados y que ahora va a tener mayor oferta para que la gente pueda quedarse y disfrutar".

"No creo que haya ningún lugar en la Argentina que tenga tantos kilómetros continuos de costa libre al lado de un río como el Paraná. Cualquiera que nos visita es con lo que más queda impactado", continuó Javkin, y proyectó que "cuando tengamos completada la Rambla del Tricendenario y la escalera del Parque España, uno va a poder caminar desde la zona de Puerto Norte hasta la Fluvial, absolutamente libre por la costa del río, con un sinfín de ofertas diversas, diversas en precios, diversas también en rubro, y que le van a dar a la ciudad un mayor aprovechamiento de lo que ya tiene naturalmente. Seguramente el paisaje más privilegiado que puede haber en una ciudad en la Argentina".

Finalmente, el intendente ponderó a la iniciativa en materia de desarrollo local: "Venimos trabajando mucho con emprendedores locales que por suerte van escalando. Que empezaron a lo mejor con un pequeño emprendimiento, luego crecieron, y ahora ya convocamos una concesión, se presentaron, compitieron, porque tuvimos muchas más ofertas que el lugar que teníamos disponible".

Durante el encuentro inaugural, Javkin estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, y la subsecretaria de Economía Social, Vanesa Di Bene, entre otras autoridades locales.

La apertura del Mercado del Río incluyó música en vivo y una ambientación especial para celebrar junto al río. Cortito y Funky y Zahorí fueron las bandas encargadas de poner ritmo desde la tarde, en un encuentro que combinó gastronomía, cultura y aire libre. Además, hubo transmisión de streaming en vivo de la mano de Brindis TV, con su programa Palabra Santa.

El nuevo espacio funcionará los miércoles y jueves de 17 a 23 h, mientras que los días viernes, sábados, domingos y feriados la jornada se extenderá de 9 a 00 h.

Cuenta con una oferta gastronómica amplia y diversa, con propuestas de tapeo y productos para consumir al paso, considerando la amplitud de públicos que transitan por el lugar. En ese sentido, las propuestas comerciales ofrecen variedad de opciones dentro de los rubros cafetería de especialidad, infusiones y bebidas, repostería y panadería, heladería, vermutería, cervecería, sandwichería, hamburguesería, pizzería, tapeos tradicionales y tapeos de río.

Cabe mencionar que los 9 emprendimientos rosarinos resultaron seleccionados entre más de 30 propuestas presentadas en el proceso licitatorio. La licitación pública se lanzó en julio de este año y la apertura de sobres se realizó a principios de septiembre en la Subsecretaría de Economía Social (Buenos Aires 856), con la presencia de su titular, Vanesa Di Bene, junto a autoridades del Consorcio Ferial Rosario (Cofer).

Los emprendimientos seleccionados son:

Almu: Esta cafetería de especialidad inaugura su primer local abierto al público en el Mercado del Río. Presentará una amplia carta que incluye variedad de café y licuados, tortas rellenas, budines, alfajores, cookies y opciones saladas como scones de queso y tostadas.

Cero 341: Típico bodegón rosarino que hará foco en su propuesta de tapeo tradicional, sumando una nutrida carta de tragos y coctelería.

Empanadas & Punto: Pizzería especializada en empanadas tradicionales e innovadoras, que ofrece la posibilidad de sumar toppings de distintos sabores. También, cuenta con variedad de pizza a la piedra, postres artesanales y bebidas.

¡Hay pique!: Expertos en tapeo de río, con variedad de opciones como croquetas de boga, bastones de abadejo, rabas, paella y otras variantes a base de pescados y mariscos. También, ofrecen tortilla simple y rellena, ensaladas y menú infantil.

Hijos del río, vermutería: Inspirados en los sabores de la ribera, acercan una carta de panchos con sabores y combinaciones originales, hechos con pan artesanal y salsas de autor. También, ofrecen una opción vegetariana. A su vez, cuentan con un menú extra de tapeo, con tequeños, focaccias, nachos y papas. Se especializan en vermut artesanales y clásicos.

Invasión Chipás de Otra Galaxia: Panadería especializada en productos a base de chipa, con opciones novedosas como chipadulce, chipasandwich, chipaconos dulces y salados. A su vez, ofrecen sandwiches tradicionales y pizzas. En cuanto a la pastelería, se destacan por las tortas y tartas rellenas, alfajores y cookies.

La Bodeguita: Esta sandwichería trae una propuesta juvenil e innovadora, que se focaliza especialmente en vermutería y tapeo. Entre la variedad de propuestas, ofrecen sandwiches, focaccia, carlitos, hamburguesas y picadas. También, contarán con opciones de bebidas, como cerveza, vermut, gaseosas y aguas saborizadas.

Mosto: Emblemática cervecería de la ciudad, suma una nueva sucursal a la vera del río con su especialidad en cerveza tirada y panchos.

Río helados: La tradicional heladería rosarina llega al Mercado del Río con su opción dulce de paletas heladas, postres, bandejas, roll, tortas heladas, smoothies y milkshakes.

Mercado del Río está situado en lo que se conocía como el 'Espacio Emprende', un sitio perteneciente a la Subsecretaría de Economía Social de la Municipalidad de Rosario. Se encuentra en una zona privilegiada de la ciudad, próxima al corredor costero, donde convergen naturaleza, recreación y tránsito turístico. Por lo cual se presenta como un espacio abierto e innovador que pretende impulsar la comercialización de productos diversos, sostenibles y de cercanía, en un entorno preferencial junto al río.

Este mercado cuenta con 200 m2 cubiertos y se proyecta como un nodo colaborativo donde se entrelazan la naturaleza y el comercio, donde 440 m2 de espacio público renovado generan una experiencia urbana integradora y de impacto positivo para la comunidad. Se proyecta como un lugar que combina gastronomía y diseño en un paseo accesible, con una experiencia de consumo al aire libre y una programación gastronómica integrada. Además de potenciar la identidad local con la presencia de emprendimientos rosarinos que promuevan la calidad, el disfrute consciente y la integración con el paisaje urbano y natural.

Con un funcionamiento previsto de miércoles a domingo, aporta a consolidar un desarrollo comercial de cercanía, que potencie la vinculación entre la producción, el turismo y la identidad de Rosario.