Lunes caótico: Rosario por la violencia con tres balaceras asociadas y las disputas entre organizaciones narco

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, indicó que “se ajustan las medidas de control en vehículos y personas. Es un refuerzo que se suma a todo el policiamiento que ya tenemos en calle de manera permanente".

El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira, brindó detalles acerca de los hechos de violencia altamente lesiva ocurridos durante la tarde del lunes en la ciudad de Rosario y explicó las tareas que se vienen llevando adelante en el marco del plan de seguridad iniciado por el Gobierno Provincial.

A primera hora de este martes en la sede de Gobernación, el funcionario explicó que se trató de una “secuencia de tres situaciones graves de balaceras, de disparos, con nueve heridos”, e indicó que la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En este marco, “tenemos 8 demorados a disposición de la Justicia”, dijo.

La tarde del lunes fue caótica y lamentablemente violenta. Dylan Cantero (hijo del “Viejo” Cantero, fundador de Los Monos) y dos de sus sobrinas, resultaron heridos. Fueron atacados el lunes a las 14 horas en zona sur, cuando recibieron disparos desde un auto.

Más tarde, cerca de las 17, el blanco de los tiros fue Rosa Camino (hermana de “Pimpi”, histórico barrabrava de Newell´s asesinado en 2010) y dos de sus hijos. Los disparos se registraron desde una moto naranja. En ninguno de los casos hubo muertos pero sí heridos de gravedad.

La tensión volvió a instalarse antes de las 18 horas cuando un joven al que vinculan con la banda de Los Menores, fue atacado a balazos en la esquina de Gaboto y Felipe Moré. La víctima de 18 años, identificada como T. Cappelletti, fue trasladada al Heca junto a otras dos personas que también resultaron heridas.

El secretario de Seguridad provincial, Omar Pereira, informó que los casos de mayor gravedad son los de Joana Camino y Cantero. También indicó que estos episodios estarían relacionados a un proceso de disputa territorial entre grupos narco.

Barrio Tablada: Rosa, Rubén y Joana Camino fueron atacados a tiros y trasladados al Hospital Eva Perón.

Barrio Triángulo: una vivienda recientemente allanada en una causa contra la banda de Los Menores volvió a ser blanco de un ataque. Hubo tres heridos que fueron internados en el Heca, según las últimas informaciones.



Operativos de seguridad

La policía custodia cada uno de los hospitales. En el caso del Heca, el hospital quedó prácticamente blindado por móviles policiales, grupos tácticos y cortes de tránsito que se desplegaron alrededor del edificio ante el ingreso de varias personas vinculadas a bandas en conflicto. La simultaneidad de personas ingresando al Heca obligó a elevar las medidas de seguridad al máximo nivel, según confirmaron fuentes policiales.