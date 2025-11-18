El gobierno de Pullaro anunció el regreso de Billetera Santa Fe: de cuánto será el reintegro mensual

La iniciativa busca fortalecer el consumo interno y generar un impacto positivo en supermercados, autoservicios de cercanía y comercios de toda la región.



El gobierno de Maximiliano Pullaro anunció oficialmente el relanzamiento de Billetera Santa Fe, una herramienta que vuelve con más fuerza y se renueva para acompañar a las familias santafesinas en sus compras cotidianas.

BSF es una billetera virtual que lanzaron el gobierno de Omar Perotti y e Banco Santa Fe durante la pandemia. Funcionaba como cualquier otra billetera virtual, con la diferencia de que hacía un reintegro del 30% de lo que se abonaba, con un tope mensual de $5 mil.

Con esta nueva etapa, cada usuario podrá acceder a reintegros de hasta $20 mil mensuales, fortaleciendo el consumo interno y generando un impacto positivo en supermercados, autoservicios de cercanía y comercios de toda la región. El beneficio se sostiene gracias al aporte conjunto: los comercios y el Banco Santa Fe absorben $10 mil cada uno, garantizando así el reintegro total para los consumidores.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el gobierno de Santa Fe liderado por Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Gustavo Puccini; la Cámara de Supermercados de Rosario y el Banco Santa Fe, consolidando una política pública que busca cuidar el bolsillo de la ciudadanía y estimular la actividad económica en un momento clave del año.