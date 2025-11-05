Cayó una avioneta que transportaba 130 kilos de cocaína y sus ocupantes huyeron

La madrugada de ayer fue testigo de un impactante incidente aéreo vinculado al narcotráfico en una zona montañosa de Rosario de la Frontera, cuando una avioneta, que transportaba una significativa cantidad de droga, se estrelló en suelo argentino. El avión, de matricula boliviana, contenía aproximadamente 130 kilos de cocaína. A raíz del accidente aéreo, los ocupantes de la aeronave huyeron del lugar sin ser identificados inicialmente por las autoridades.

Este hecho generó la movilización de las fuerzas de seguridad, particularmente de los efectivos antinarcóticos de la Dirección General de Drogas Peligrosas quienes llevaron a cabo un operativo cerrojo. El operativo se centró en el puesto de control 10 La Muralla El Mojón luego de recibir informes de que dos camionetas, en las que presumiblemente viajaban cuatro ocupantes relacionados con la carga del avión, escaparon hacia el norte de la provincia.

Desde el primer momento, las fuerzas de seguridad se enfrentaron a la complejidad del terreno montañoso en San Felipe. Gendarmes y agentes de Drogas Peligrosas de Metán acudieron a la zona tras el accidente aéreo, avistando los pesados bultos de cocaína abandonados cerca de los restos del avión, en la densa vegetación.

Fuentes cercanas al operativo indicaron que los sospechosos escaparon a toda velocidad utilizando dos vehículos. A pesar de la rápida reacción policial en la Ruta 3, los narcotraficantes lograron evadir la captura inicial. Además encontraron a pocos metros del lugar otro rodado incendiado, aparentemente de manera intencional.

La teoría preliminar sugiere que la avioneta sufrió un desperfecto técnico, impidiendo al piloto mantener el control y ocasionando el siniestro. Por ello, los agentes de seguridad lanzaron un aviso de alerta y redoblaron la vigilancia en las carreteras próximas para contener cualquier posible fuga de droga que haya sobrevivido el accidente y evitar que los prófugos escapen del país.