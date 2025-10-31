EEl Gobierno abonará este próximo lunes US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional

El Gobierno argentino abonará este próximo lunes US$ 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del préstamo stand-by de US$ 45.000 millones. El pago, que no admite postergaciones, se efectuará con reservas internacionales propias del Banco Central, en un contexto donde la próxima revisión del programa fue aplazada para enero, dejando al país sin el desembolso esperado que hubiera compensado esta erogación.

A diferencia de los pagos de capital, que en ocasiones pueden reestructurarse, los intereses con el FMI tienen fechas de vencimiento inflexibles. Este desembolso, que forma parte de los US$ 1.038 millones que Argentina debe pagar en noviembre a distintos organismos multilaterales, impactará directamente en el nivel de reservas. Al cierre del jueves, las reservas brutas se reportaban en US$ 40.495 millones, por lo que este pago implicará una merma significativa.

El calendario financiero y la espera por nuevos fondos

La estrategia del equipo económico sufrirá un traspié con este movimiento. Si bien en los últimos días se anunciaron medidas para un programa de compra de reservas, este vencimiento inmediato las resentirá. Originalmente, este pago estaba cubierto por un desembolso equivalente del Fondo, proveniente de la revisión trimestral del acuerdo. No obstante, la última negociación, que flexibilizó las metas, también postergó las auditorías. La próxima misión de evaluación será recién en enero, lo que significa que hasta entonces no llegarán nuevos fondos del organismo, dejando al descubierto la presión financiera de corto plazo.