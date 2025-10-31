La gran sorpresa argentina que encontró la Policía entre el arsenal del Comando Vermelho

La magnitud de la "guerra" entre la Policía y los integrantes del Comando Vermelho en Río de Janeiro es apenas el primero de los hechos que van sorprendiendo a cada día. Otro de los datos importantes, es el tráfico ilegal de armas que quedó expuesto con las armas confiscadas a ese "ejército" de narcotraficantes.

Un impresionante arsenal de 93 fusiles fue incautado durante la incursión policial realizada el martes 28 de octubre en los complejos de Penha y Alemão, en la zona norte de Río de Janeiro. Entre las armas encontradas, había fusiles pertenecientes a los militares argentinos, pero no es el único país desde donde llegaron a esas favelas. También se decomisó armamento de las fuerzas armadas de Venezuela, Perú y el propio Brasil.

“Nos llamó la atención, aunque no sea algo inédito, la presencia de fusiles de fuerzas armadas no solo del Brasil, sino también de otros países de América del Sur”, explicó el comisario Vinicius Domingos, de la Coordinación de Fiscalización de Armas y Explosivos.

Las insignias y detalles presentes en los 93 fusiles están ayudando a los investigadores a dimensionar el poder de fuego del Comando Vermelho (CV), la mayor facción criminal de Río, y sus vínculos con bandas de otros estados.

Los peritos analizarán ahora el origen y las rutas de llegada de las armas, en busca de identificar proveedores internacionales y redes de tráfico. Aquellas que estén en buen estado podrían incorporarse al arsenal de la policía.

Varios fusiles tenían inscripciones, iniciales y dibujos que revelan pertenencia a grupos criminales o apodos de traficantes. Algunas referencias, incluso, aluden a delitos específicos como el robo o los lugares de ataques del comando: la palabra “baiano”, según la Policía, pertenecería a una célula del Comando Vermelho en Bahía, en el nordeste del país.

Entre las armas argentinas que se pudo localizar su origen, figura un FAL (Fusil Automático Liviano), proveniente del Batallón 603, ubicado en las afueras de la ciudad de Rosario.