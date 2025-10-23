El actual secretario de finanzas y hombre de confianza de Luis Caputo es el elegido de Javier Milei para ser el nuevo ministro de Relaciones Exteriores.



Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia al presidente Javier Milei el pasado viernes, en el medio de un clima de fuertes tensiones dentro La Libertad Avanza.

La renuncia de Werthein, que debía conocerse el próximo lunes pero se filtró en las últimas horas tras algunos cruces que el canciller tuvo con Santiago Caputo y Karina Milei, fue confirmada este jueves por la Oficina del Presidente en un comunicado que publicó en redes sociales.

En el texto, el Gobierno agradeció a Werthein "por los servicios prestados" y también "por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos".

En reemplazo de Werthein, cuya renuncia se hará efectiva el 27 de octubre, asumirá Pablo Quirno, a quien la Oficina del Presidente calificó como un "miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino".

Con la asunción de Quirno, aseguró la administración ultraderechista, el presidente Javier Milei "profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno".