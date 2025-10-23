El duro mensaje de Cristina Kirchner a 3 días de las elecciones nacionales sobre el "experimento libertario"

La expresidenta grabó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestiona el sistema de boleta única de papel y al Presidente.



A tres días de las elecciones legislativas nacionales, la expresidenta Cristina Kirchner grabó un mensaje en sus redes sociales con cuestionamientos a Javier Milei. Además, llamó a ponerle "un freno al desgobierno" libertario. "Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común", insistió la titular del PJ.

"El experimento libertario fracasó", dijo Cristina Kirchner en el mensaje que dura poco más de 3 minutos y advierte que el de Milei "es un modelo de entrega, de destrucción y profunda humillación nacional" por sus vínculos con Estados Unidos.

“Argentinos y argentinas, queridos compatriotas, este próximo domingo tenemos una cita decisiva y una gran oportunidad democrática”, comenzó la exmandataria en su mensaje, difundido este miércoles en redes sociales. “El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo”, señaló.

Con tono crítico, Fernández de Kirchner aseguró que “el experimento libertario fracasó, y todos lo saben”. En ese sentido, describió un escenario de fuerte deterioro social y económico: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.

La expresidenta también aprovechó su mensaje para cuestionar las recientes declaraciones de Donald Trump, a quien calificó como “el principal sostén de Milei y, en la práctica, su jefe de campaña”. “Basta escuchar las palabras del presidente norteamericano, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras: los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir”, citó.

Según Cristina, las palabras del expresidente de Estados Unidos reflejan la magnitud de la crisis argentina. “La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos, y creo que también desde cualquier parte del mundo”, expresó. Y añadió: “Milei se cansó de repetir que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos”.

Sobre ese punto, apuntó directamente al acuerdo alcanzado por el Gobierno con Washington. “Salvataje que, de solución, no tiene nada, y de humillación, todo”, remarcó. “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”, enfatizó.

En otro tramo del mensaje, la expresidenta llamó a los ciudadanos a participar activamente en los comicios legislativos. “Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”, afirmó.

Cristina Kirchner también se refirió a los cambios en el sistema de votación implementados por el Gobierno, y advirtió sobre posibles irregularidades: “El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

Por último, llamó a los militantes y simpatizantes del peronismo a “cuidar la elección y el voto ciudadano”, y planteó que la jornada electoral será apenas el primer paso de un proceso más amplio de reconstrucción política. “El freno de Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar”, afirmó.

Cerró su mensaje con una frase dirigida a los votantes: “Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.