Vuelve Noche de Peatonales con la reapertura del pasaje Juramento y un gran show artístico

En su edición Tricentenario, este sábado toda la ciudad podrá disfrutar también de las restauradas esculturas de Lola Mora y las fachadas refaccionadas del Palacio de los Leones y de la Catedral.



La franja histórica de Rosario comienza a recuperar su brillo y todo su esplendor y eso se reflejará este sábado 25 de octubre, cuando se estrenen las primeras obras desarrolladas en el marco de los festejos por los 300 años de la ciudad y que forman parte del legado urbanístico del Tricentenario, con una nueva edición de Noche de Peatonales como marco.

Desde las 19:30, el sector de Buenos Aires y Santa Fe será el punto de encuentro para el acto oficial durante el cual se reabrirá al público el Pasaje Juramento, luego de la remodelación integral que alcanzó también al espejo de agua y las esculturas de Lola Mora. Además, quedarán habilitadas formalmente las nuevas fachadas de la Catedral y del Palacio de los Leones, ambas objeto de un arduo trabajo de restauración, mientras continúan las obras de renovación integral de la plaza 25 de Mayo.

En la ocasión, se instalará una placa conmemorativa en la Catedral y se exhibirá la imagen histórica de la Virgen del Rosario, la cual se ubicará en las afueras de la casa parroquial. También habrá un cruce entre las campanas del Palacio y de la Catedral, con el encendido de la iluminación de las fachadas de ambos edificios.

Durante la ceremonia se ofrecerá un gran espectáculo artístico de la mano del concertista de guitarra Axel Giudice, el Ballet Glamorée dirigido por Pecky Land, y la Orquesta de cuerdas, con la dirección de Leonel Lúquez.

El estreno de las flamantes obras precederá el inicio de la edición 14 de Noche de Peatonales, el clásico evento que posibilita que rosarinas, rosarinos y visitantes disfruten de las principales calles del centro convertidas en un paseo comercial, gastronómico y cultural al aire libre.

Así, a lo largo de Córdoba desde Buenos Aires hasta España, y de San Martín desde Santa Fe hasta Mendoza, habrá emprendedoras y emprendedores y ferias de la economía social, circuitos temáticos en las distintas galerías, la Feria de Editoriales Independientes y Librerías Virtuales, espectáculos en vivo y espacios dedicados a diferentes expresiones artísticas, así como locales con sus horarios de atención extendidos.

En esta ocasión, un punto especial del recorrido será el cierre de la Feria Internacional del Libro que se realiza en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), otro de los espacios remodelados recientemente en el marco de las obras del Ttricentenario.

Actividades y propuestas imperdibles

En más de 15 cuadras de la ciudad, 2 plazas y 20 galerías, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta que incluye música en vivo, espectáculos, gastronomía y ferias para todas las edades.



Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080)

18:00 a 22:00 - Última jornada de la Feria Internacional del Libro

22:00 - Liverbird 'Abbey Road Live Session'



Plaza Pringles (Córdoba y Paraguay). Escenario Spinetta

19:30 - Menú infantil

20:30 - Quarrymen

22:00 - Verdes Enanos

Córdoba entre Corrientes y Entre Ríos

De 20:00 a 23:00 - 'De acá'. Transmisión en vivo del exitoso programa de streaming de Rosario La Ciudad Media. Conducen Gonzalo Álvarez Conde, Antonela Trigo, Indio Luque y Sofía Schoo Lastra. Con juegos, sorteos, invitados especiales y música en vivo.



Microescenarios con Dj

- Córdoba entre Paraguay y Corrientes: de 18:00 a 21:00 Dj Bubet. De 21:00 a cierre Dj Colou Befu.

- Cruce de peatonales (Córdoba y San Martín): de 18:00 a cierre Agus y Mateo Faiola.

- San Martín y Rioja (cumbia): de 18:00 a 21:00 La Kande. De 21:00 a cierre La China.

Museo Estévez (Santa Fe 748)

De 18:00 a cierre: recorridos por el museo con las muestras 'Universos materiales', pinturas de Gabriel Redolfi, y 'Coleccionismo Aires de Oriente' de Luis Guzmán.



Ferias

Córdoba entre Sarmiento y San Martín. Feria de artesanos Arriba Rosario!

La marca de autor es la esencia de lo artesanal y ésta es la impronta que con la que es intervenida la materia, sea cuero, madera, tejido, metal, cerámica, caña, mimbre, vidrio, hasta, papel o fusión de materiales en propuestas urbanas innovadoras o en el rescate de oficios tradicionales y formas de producción no seriales que aportan al fortalecimiento de un circuito alternativo de producción y consumo cultural.

Córdoba y San Martín. Feria de Editoriales Independientes y Librerías virtuales

Espacio de exhibición y venta de publicaciones editadas por sellos rosarinos que reúnen la voz de autores locales, nacionales e internacionales. Se suman librerías invitadas con una selección de títulos clásicos, best sellers y novedades para todos los públicos.

Recorridos por el Palacio Municipal

Durante la jornada del sábado se realizarán paseos guiados por el edificio del Palacio Municipal. Serán tres en total, a las 18, 19 y 20, con inscripción previa en rosario.gob.ar.

En caso de lluvia hasta una hora antes, los recorridos quedarán suspendidos. Los paseos están organizados por la Secretaría de Deporte y Turismo junto al Ente Turístico Rosario.

Descuentos y promociones

En la oportunidad, habrá descuentos en locales comerciales, ya que muchas tiendas de la zona se sumarán con promociones y horario extendido. Además, el Banco Municipal adhiere con la promoción del 30% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Master de la entidad bancaria.

Cortes de tránsito

Córdoba y España: 19:00

Córdoba y Pte.Roca: 17:00

Pasaje Álvarez y Paraguay: reserva 6:00, corte 14:00

Sarmiento entre Santa Fe y San Luis: 17:00

Córdoba entre Laprida y Buenos Aires: 18:00

Bicis públicas

Mi bici Tu Bici Gratis para usuarias y usuarios registrados en el sistema. Inicia una hora antes y finaliza una después del evento.