El gobierno tampoco aplicará las leyes de financiamiento al Garrahan y las universidades

La decisión complica a Francos, que ya tiene una moción de censura en contra por haber incumplido la emergencia en discapacidad.

Javier Milei cumplió su amenaza y tampoco aplicará las las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan, como ya había hecho con la Emergencia en Discapacidad. El promulgó las normas, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina cómo se financiarán.

Las leyes de financiamiento a las universidades y del Garrahan habían sido vetadas por Milei, pero la Cámara de Diputados y de Senadores las ratificaron con más de dos tercios de los votos.

La medida complica al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre quien ya pesa una moción de censura por no haber aplicado la emergencia en Discapacidad.

La oposición avanzó con el proyecto de interpelación a Francos y deja abierta la chance de removerlo

La semana pasada, la oposición avanzó en comisiones con el proyecto contra Francos, aunque un sector importante se inclina por una interpelación al jefe de gabinete y después votar la moción de censura.

Este martes, el diputado socialista Esteban Paulón anunció que ampliará una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público contra Milei y Francos por no cumplir con estas leyes. La denuncia también alcanza a Mario Lugones y Sandra Pettovello.

La no aplicación de las leyes se confirma en una jornada donde los gremios convocaron a un paro en el Hospital Garrahan y una marcha a Plaza de Mayo, donde convergerán con sectores de discapacidad y universitarios. Los gremios universitarios también convocaron a un paro nacional para este miércoles.