Se licita hidrovía: las prioridades del Gobierno de Javier Milei antes de 2026

El Centro de Navegación puso a la licitación de la hidrovía en el eje central de su mensaje durante el tradicional cóctel de fin de año. En su discurso, el presidente de la entidad, Julio Delfino, remarcó que el comercio exterior argentino necesita previsibilidad y una infraestructura acorde al flujo actual de cargas, y señaló que en el sector persisten expectativas favorables respecto a los pasos que dará el Gobierno.

Las prioridades para la hidrovía y los cambios necesarios

Delfino ordenó la postura institucional en torno a tres ejes principales. El primero es que la licitación finalmente avance, poniendo fin a un esquema que, según describió, sigue prorrogado y "sin definiciones claras".

El segundo punto consiste en concretar las obras técnicas ya identificadas por cámaras y especialistas: ensanches, zonas de paso y fondeo, y mayores profundidades operativas, intervenciones consideradas claves para reducir demoras y costos logísticos.

El tercer aspecto apunta a que el proceso licitatorio sea sólido y participativo, incorporando aportes técnicos del sector privado, con el objetivo de contar con un nuevo concesionario hacia mediados del próximo año.

En su repaso, Delfino destacó el trabajo de la Aduana en la recuperación de los transbordos hacia puertos argentinos, un cambio que tuvo impacto directo en Exolgan, en Dock Sud, y en el Puerto de Buenos Aires, donde las terminales exhiben hoy una operatoria intensa, potenciada por un mayor volumen de importaciones.

También valoró la flexibilización del régimen de admisión temporaria de contenedores y celebró la eliminación de la carpeta rosa prevista para 2025. Sin embargo, pidió completar la sistematización del servicio web de la anticipada y garantizar la plena integración del BL electrónico, alineando los estándares nacionales con los usados en los principales puertos del mundo.

Respecto del rol de Prefectura Naval Argentina, sostuvo que la modernización regulatoria permitió simplificar y agilizar procedimientos clave, entre ellos el régimen técnico del buque y los avances vinculados al DEP.

El titular del Centro dedicó un reconocimiento especial al equipo técnico de la entidad, particularmente a Miguel Reyes, por su tarea cotidiana en la articulación con Prefectura, la ANPIN, las ex AGP y la Subsecretaría de Vías Navegables y Marina Mercante.

Delfino resaltó los progresos alcanzados en conjunto con Migraciones a partir del desarrollo de un sistema propio destinado a agilizar el control de tripulaciones. Procesos que antes demoraban horas, ahora se completan en minutos, permitiendo cumplir itinerarios y mejorar la rotación en muelles.

Asimismo, señaló la participación de Hidrografía Naval y anticipó una actividad de capacitación conjunta con Prefectura en la sede del Centro de Navegación, que aún cuenta con cupos disponibles.

En el tramo final, el presidente de la entidad compartió una visión optimista sobre el panorama económico. Mencionó que sectores como la minería y el petróleo mantienen dinamismo, mientras que exportaciones e importaciones evolucionan acompañando variables de consumo e inversión. Además, señaló que una mejora en el crédito y en el riesgo país podría impulsar el rebote que necesita la economía.

Con ese mensaje, el Centro de Navegación cerró el año reafirmando su posición: la hidrovía requiere obras, eficiencia y una licitación que marque un nuevo punto de partida para la logística fluvial del país.