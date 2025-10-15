Argentina cerró la gira con goleada por 6-0 ante Puerto Rico en Miami

El combinado dirigido por Lionel Scaloni encadenó otra victoria en la ventana de octubre en un partido sin equivalencias.

En el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, la Selección Argentina goleó este martes a Puerto Rico por 6-0 en el marco del amistoso internacional por la Fecha FIFA de octubre. Así, la Albiceleste cerró la gira por Estados Unidos con dos triunfos en la misma cantidad de presentaciones.

Con Lionel Messi como titular, los campeones del mundo dominaron el trámite de inicio a fin. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez anotaron dos goles cada uno, mientras que Gonzalo Montiel y Steven Echevarria, en contra, fueron los autores de los tantos restantes.