Messi brilló otra vez en la goleada del Inter Miami

Lionel Messi volvió a dar una clase magistral este sábado y guió al Inter Miami a una goleada 4-0 sobre el Atlanta United, con dos goles y una asistencia que levantaron al estadio de Fort Lauderdale.

El crack rosarino llegó así a los 26 goles en la temporada de la MLS y sigue intratable en Estados Unidos.

Messi no solo metió dos, sino que también asistió con una joyita al español Jordi Alba, que definió con una vaselina deliciosa en una semana cargada de emoción, ya que el ex Barcelona anunció su retiro del fútbol profesional.

El otro que se sumó a la fiesta fue el uruguayo Luis Suárez, autor del tercero, en un Inter Miami que alcanzó al Cincinnati en el segundo puesto de la Conferencia Este.

El show del 10 tuvo público de lujo: en las tribunas estuvieron varios de sus compañeros de la Selección, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, que se dio una escapada del predio de la Scaloneta para verlo en acción, con look negro total incluido.

Messi abrió el marcador con un zurdazo cruzado al segundo palo que rompió el cero y, ya en el segundo tiempo, metió un pase de 40 metros para Alba, que la picó con clase ante el arquero. A los 61, Suárez puso el 3-0 con un derechazo desde la puerta del área, y el cierre fue, cómo no, de Leo: su vigésimo sexto gol en la liga y otra tarde mágica para el recuerdo en Miami.