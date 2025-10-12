Noche emotiva en Liniers: Central y Vélez homenajearon a Miguel Russo

El Canalla estrenó una imagen del fallecido DT en la camiseta. Véliz la mostró emocionado en su gol. Antes, hubo gestos en redes. Y el Fortín también lo recordó. Las imágenes

El partido de este sábado entre Rosario Central y Vélez Sarsfield en el José Amalfitani cayó en medio del luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, ídolo y campeón con ambos clubes. Y como era de esperar, aparecieron los homenajes.

El plantel canalla estrenó una imagen del DT en la camiseta, en el centro del pecho. También en la cinta de capitán que se puso Jorge Broun. Y Alejo Véliz se encargó de mostrarla y besarla en el festejo de su gol que abrió el marcador en el partido.

En las redes de Central, que lucen una cinta negra por el duelo, también hubo más gestos. Por ejemplo, al confirmar la formación para este partido, la imagen que publicó el club con los once titulares estuvo acompañada de la foto de Miguel, como si fuera actualmente el entrenador.



El minuto de silencio en Liniers



Antes del pitazo inicial, el homenaje se extendió a todo el estadio José Amalfitani. Se realizó un minuto de silencio en su memoria, mientras la imagen de Miguel Ángel Russo se proyectaba en la pantalla gigante, en medio de un cerrado aplauso de todos los presentes.

Vélez también exhibió una imagen del técnico cuando se consagró campeón al frente de ese club en el Clausura 2005, primer título de Miguel en la primera división.

Antes, los hinchas del Fortín colgaron una bandera en agradecimiento que rezaba: "Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo. Gracias por la estrella 2005". También hubo otra de bienvenida para Ángel Di María: "Bienvenido Fideo al José Amalfitani".

Luto en todo el fútbol argentino



Rosario Central y todo el fútbol argentino se encuentra de luto desde el pasado miércoles, cuando falleció Miguel Ángel Russo a los 69 años. La leyenda y técnico campeón en 2023 había sido la figura que levantó al club en sus momentos más difíciles, logrando un lazo inquebrantable con el hincha canalla.

Pero Russo dejó su sello en todos los clubes que dirigió y fue un hombre muy respetado siempre por todo el ámbito futbolero, lo que quedó evidenciado el pasado jueves en el velatorio en la Bombonera, donde los hinchas de Boca despidieron a su entrenador pero también lo hicieron simpatizantes con camisetas de todos los equipos.