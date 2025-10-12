Multitudinario acto en Tel Aviv celebró el alto el fuego en Gaza

¿Nueva etapa? Ingresa ayuda humanitaria a Gaza y palestinos vuelven a sus hogares tras el alto al fuego

Cosse participó de la marcha por Palestina: "Lo que está pasando en Gaza es un genocidio"

Miles de personas colmaron la Plaza de los Secuestrados para festejar el acuerdo entre Israel y Hamás, que prevé la liberación de los rehenes tras casi dos años de conflicto.

Decenas de miles de personas se congregaron este sábado en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv, Israel, para celebrar el alto el fuego en Gaza tras el acuerdo entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y el grupo Hamás, que incluye la liberación de todos los rehenes retenidos en el enclave costero.



El acto fue especialmente emotivo, con la participación de familiares de los secuestrados, entre ellos Itzik Horn, un argentino que había perdido a sus dos hijos en el conflicto y que logró recuperar la libertad de los menores en febrero pasado, mientras esperan el regreso de Eitan Hor.