Lali se burló de Milei tras su show en el Movistar Arena: «Payaso»

La cantante se encuentra en medio de su gira en España, donde caminó con una remera de payaso luego del espectáculo que brindó el presidente



Horas después del show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena, la cantante Lali Espósito volvió a encender las redes sociales con una sugestiva historia de Instagram que fue rápidamente interpretada como una indirecta dirigida al mandatario, con quien mantiene una conocida tensión pública.

La artista, quien se encuentra en Madrid con su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, compartió un video caminando por las calles de la capital española, pero sin olvidarse que lo que pasó anoche en Argentina fue un completo chiste. Esto es porque en la historia, Lali lucía una remera de su tour que lleva impresa la imagen de un payaso.

Como fondo musical del video, Lali eligió su canción «Payaso», enfocándose en una parte cuya letra resultó particularmente provocadora en el contexto actual y a la disputa que tiene con Milei desde el comienzo de su mandato. La parte seleccionada fue: “El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver”.

La coincidencia del timing y la elección de la canción no pasaron desapercibidas. De inmediato, los usuarios de redes sociales interpretaron la historia como una clara alusión a Milei, quien la ha criticado públicamente en diversas ocasiones. La publicación se suma a una serie de intercambios indirectos entre la artista y el presidente quien más que gobernar sigue avivando la guerra con artistas Nacionales.