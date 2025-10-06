El presidente de la Nación, Javier Milei, realizó la presentación de su libro, “La construcción del milagro”, en el Movistar Arena, durante la noche del lunes. Acompañado por la militancia y “Las Fuerzas del Cielo”, ingresó al estadio para comenzar con un show musical en el que interpretó canciones populares con readaptaciones en sus letras para hacer referencias libertarias. En una previa cargada de incidentes y presencia de varios bandos de seguidores de LLA, con facciones distanciadas entre sí, la jornada dejó varios cánticos contra la oposición y específicamente hacia Cristina Kirchner.

Comienzo musical

Con “Panic Show”, Javier Milei ingresó al acto, donde miles de seguidores de La Libertad Avanza se hicieron presentes. En medio de la gente y con pogos, la llegada al escenario se demoró para el presidente de la Nación, pero luego pudo subir y estar acompañado por la “Banda Presidencial”, como le llamó el mismo mandatario.

El grupo musical estuvo compuesto por Alberto Benegas Lynch en la batería, diputado nacional, Joaquín Benegas Lynch en la guitarra, Marcelo Duclos, escritor amigo de Milei, en el bajo, y otros más. Además, en los coros, Lilia Lemoine apareció para tener un protagonismo destacado durante la noche, que comenzó con la interpretación de “Demoliendo Hoteles”, canción de Charly García.

Música, presentación y discurso

Luces, chicanas políticas y un sketch proyectado en la pantalla gigante se apoderaron del evento organizado por Javier Milei en el Movistar Arena en la noche del lunes. Con motivo de la presentación de su libro, “La construcción del milagro”, el presidente de la Nación organizó una presentación musical, cantó y estuvo acompañado, en el público, en primera fila, por Federico Sturzenegger, Karina Milei, Martín Menem, entre otros.

En plena campaña electoral, con un viaje a Mendoza planificado para esta semana, el jefe de Estado decidió dar un paso al frente y acaparar los focos mediáticos con un show lleno de momentos llamativos. “Kirchnerista, pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la guerra”, aportó Milei después de abrir el espectáculo con “Demoliendo Hoteles” de Charly García.

Entre canción y canción, los cantos de la tribuna contagiaron a los presentes en el escenario. “El que no salta es kuka” o “Cristina tobillera” fueron de los principales gritos que se replicaron por el presidente y Lilia Lemoine, con micrófono en mano. Sin embargo, lo realmente llamativo fue la proyección de una escena de Star Wars con edición en la que representaron al presidente en lugar de Luke Skywalker y a Cristina Kirchner en reemplazo de Kylo Ren.

Además, a través de la edición, en el sketch sumaron a Kicillof de acompañante de la expresidente y a varios medios de comunicación como aliados a la oposición. Nino Bravo, Sandro, Ataque 77, La Mississippi y Los Ratones Paranoicos se apoderaron del escenario con covers cantados por el presidente de la Nación. Luego, comenzó el bloque dedicado para fundamentar su libro que se lanzará pronto, llamado “La construcción del milagro”, con un discurso de Agustín Laje.