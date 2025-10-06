Torneo Clausura: River no pudo en Rosario perdió 2-1 frente a Central

Sobre los diez minutos de partido, Juan Quintero y Miguel Borja armaron una gran jugada para el 1-0: genial pase del 10 y buena definición del 9, por abajo, para abrir el marcador. Sin embargo, el local llegó al empate tras un remate de Franco Ibarra luego de una serie de rebotes.

El Millonario volvió a generar peligro y llegó al segundo con una definición de Borja, pero el árbitro no convalidó la jugada por una posición adelantada de Facundo Colidio, quien se encontraba sobre la línea. Rosario Central apenas forzó a Franco Armani con un cabezazo débil de Alejo Veliz, y River se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Juan Portillo por doble amarilla.

En el inicio del complemento, Borja contó con un cabezazo, pero Central alcanzó el 2-0 con un remate desde la puerta del área grande. Luego, Armani respondió muy bien ante ocasiones de Veliz y Malcorra. En el tramo final, River siguió buscando y casi lo empata, con una clara al palo tras un rechazo de Juan Komar, una a colocar de Colidio y dos disparos de Nacho Fernández desde fuera del área.

SÍNTESIS

ROSARIO CENTRAL: Jorge Broun (C); Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte, Ángel Di María; Jaminton Campaz y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

Suplentes: Axel Werner, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Elordi, Federico Navarro, Samuel Beltrán, Francesco Lo Celso, Giovanni Cantizano, Santiago López, Fabricio Oviedo y Enzo Copetti.

Cambios: Giménez por Coronel, Copetti por Duarte, Navarro por Malcorra, Ovando por Campaz.

RIVER PLATE: Franco Armani (C); Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo; Giuliano Galoppo, Juan Quintero; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Suplentes: Jeremías Ledesma, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Milton Casco, Matías Galarza, Agustín De La Cuesta, Ignacio Fernández, Santiago Lenina y Bautista Dadín.

Cambios: Casco por Acuña, Lencina por Galoppo, Fernández por Quintero, Dadín por Colidio.

Goles: Ibarra, Malcorra (RC); Borja (RP).

Amonestados: Coronel, Mallo (RC); Rivero, Montiel, Portillo, Acuña, Armani, Castaño, Borja (RP).

Expulsado: Portillo (RP).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Asistente 2: Sebastián Raineri.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Adrián Franklin.