Milei pidió “abrocharse los cinturones” porque, dijo, “va a haber muchas más reformas”

El Presidente habló en Corporación América. Dijo que se enfocará en “generar condiciones para crecer” y pidió participación del sector privado.

El presidente Javier Milei pidió la tarde de este miércocles “abrocharse los cinturones” porque, dijo, “va a haber muchas más reformas” después del respaldo obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre. El mandatario reiteró que los guarismos de 41% de los votos contra 24% del peronismo otorgaron una victoria de “primera vuelta”, lo que abre perspectivas para futuras reformas.

También afirmó que “si hacemos las cosas bien, el mundo podría pasar a hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años”, en referencia al debate por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria. El mandatario abogó además por recibir “inversión local y extranjera” para “capitalizar un país descapitalizado”.

Por otra parte, advirtió que su gobierno debió “soportar más de 40 leyes” del Congreso que “intentaron sabotear el programa económico” de la gestión libertaria. “Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos”, añadió.

También sostuvo que su gobierno encarará una “segunda mitad de mandato” que dedicará a “generar las condiciones para crecer lo más posible”. “Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado”, expresó el mandatario al exponer en la Corporación América.

