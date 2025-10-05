Milei visitó Paraná y anunció que la Hidrovía sumará en su traza a Entre Ríos

Javier Milei, presidente de la Nación, se reunió este sábado en Paraná con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien lo recibió durante su paso por la provincia y recorrieron algunas calles de la ciudad. La visita del mandatario fue luego de un inicio de jornada agitado en Santa Fe.



Milei llegó a Entre Ríos pasado el mediodía para una visita de campaña en el marco de las recorridas que tiene previstas en distintos puntos del país antes de las elecciones del próximo 26 de octubre.

El anuncio de Javier Milei sobre la Hidrovía

En ese contexto, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un video de Milei y Frigerio donde anunciaron que la Hidrovía incorporará en su traza a Entre Ríos mediante el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú del Rio Paraná, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle puertos nuevos en la zona.

"En la licitación de la Hidrovía vamos a incluir el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies, lo que va a mejorar la profundidad actual que esta limitada a 25 pies. Esto será realizado por el sector privado y no por el Estado, lo que va a hacer que estos brazos del Paraná sean navegables para navíos grandes, lo cual va a permitir que el sector privado desarrolle nuevos puertos en la zona", expresó Milei.