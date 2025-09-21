Endeudadores seriales: Milei y Caputo viajan rumbo a EEUU a pedir de rodillas una salvación

Como un desesperado enfermo del juego en busca de fondos para seguir apostando, Milei y Caputo viajan a Nueva York. Participarán de encuentros con Trump, el FMI y líderes globales. Van en busca de otra deuda, antes de quedarse sin reservas.

“Un ludópata pide dinero porque la necesidad compulsiva de jugar lo lleva a acumular deudas, lo que puede forzarlo a recurrir a préstamos. Pide dinero para recuperar lo perdido con la esperanza que con la próxima apuesta podrá saldar sus deudas, por lo que necesita dinero para seguir jugando”. La definición sobre la enfermedad del ludópata le calza justo a un gobierno que tuvo una semana desastrosa en medio de las turbulencias económicas, y pone esperanza en que los Estados Unidos le tire un salvavidas de dólares.

El Banco Central (BCRA) se vio forzado este viernes a asistir al mercado con otros US$678 millones de sus reservas, por lo que, en apenas tres ruedas, ya sacrificó US$1110 millones de esa tenencia que es, vale recordar, mayoritariamente “prestada” por el FMI.

Con ese contexto desastroso, el presidente Javier Milei con Caputo y una delegación partirá este domingo rumbo a Nueva York, donde durante cinco días desarrollará una serie de reuniones y actividades internacionales, que incluyen encuentros con el presidente estadounidense Donald Trump, representantes del FMI y líderes globales.

El lunes, tras arribar a Nueva York, se reunirá con el economista Alberto Ades y por la tarde mantendrá, desde las 18, un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Ese encuentro será en compañía del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin.

El martes asistirá a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU y posteriormente, a las 12.45, tendrá un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense. Esa misma noche participará en una recepción ofrecida por Trump.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU desde las 12 y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, que le será entregado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega de un premio de la organización B’nai B’rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald S. Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, antes de regresar a Argentina ese mismo día. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes a la mañana. El país que encontrará a su regreso, de persistir la corrida del dólar y el derrumbe de los mercados, mientras millones de argentinos ya se gastaron su mensualdidad, es una verdadera incógnita.