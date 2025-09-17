El vocero presidencial Manuel Adorni reapareció en escena con lo que debía ser una conferencia destinada a calmar las aguas. El objetivo era claro: defender al Presidente frente al escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que ya salpica a Karina Milei, la hermana presidencial, y a Eduardo “Lule” Menem, operador clave del Gobierno. Pero lo que debía ser un blindaje terminó convertido en un arma de doble filo.

Con gesto serio y tono firme, Adorni soltó: “Si hay alguien comprometido con la corrupción, ese siempre fue el Presidente”. Un fallido de manual. Lo que en su cabeza estaba pensado como “el Presidente es el más comprometido en la lucha contra la corrupción” salió al revés y dejó flotando un sincericidio que la oposición y las redes sociales no tardaron en amplificar.

El trasfondo hace el fallido aún más explosivo. El caso Andis involucra directamente a figuras del círculo íntimo del Presidente. Los audios que circulan hablan de supuestas coimas, nombramientos arreglados y favores políticos. Karina Milei, la jefa indiscutida del espacio, aparece mencionada. Y “Lule” Menem, acusado por sectores internos de manejar los hilos en las sombras, se convirtió en el blanco preferido de las críticas.

En paralelo, las propias “Fuerzas del Cielo” -el ala ideológica que rodea a Santiago Caputo- presionan para que Menem sea eyectado. La crisis ya no es solo judicial: es también política e interna.