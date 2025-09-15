El gol olímpico de Ángel Di María en Rosario Central vs. Boca

El campeón del mundo sorprendió a Leandro Brey desde un córner y lo empató para el Canalla.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibe este domingo a Boca Juniors en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura. Con puntos cruciales para ambos equipos, se desarrolla un duelo repleto de condimentos con Ángel Di María como principal protagonista.

El campeón del mundo salió como titular ante los dirigidos por Miguel Ángel Russo. El DT incluso, ídolo en el conjunto rosarino, recibió una ovación por parte del público y un caluroso saludo del plantel Canalla.

En 20 minutos del primer tiempo, el Xeneize gritó el primero de la tarde cuando Rodrigo Battaglia aprovechó un buen centro de Brian Aguirre para ponerla de cabeza contra el palo izquierdo de Fatura Broun.

La alegría le duró solamente 4 minutos al club de la Ribera. Es que Di María se hizo cargo de un córner desde el sector derecho y le apuntó directamente al arco. El remate causó sorpresa en Leandro Brey, que ya no llegó a acomodarse, y el Fideo gritó el 1-1 parcial.

Finalmente, el festejo del Fideo sería el definitivo en el trámite, ya que el marcador no tuvo más modificaciones en el resto del compromiso. El empate suma, pero deja a ambos con sabor agridulce.