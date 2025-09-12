Presionado por los Kovalivker, Macri busca retomar el diálogo con el gobierno de Milei

En emergencia total, los dueños de la droguería de las coimas le pidieron al expresidente que mueva sus hilos en la Justicia federal.

Presionado por sus amigos los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, Mauricio Macri intenta retomar el diálogo con Javier Milei para ordenar la estrategia frente al escándalo de las coimas en la Andis, que se agravó seriamente con la declaración testimonial de Fernando Cerimedo.

Macri es amigo de Jonathan Kovalivker, el empresario que habría escapado de su mansión de Nordelta con algunos dólares para no entregar su teléfono a la policía, y fue quien lo acercó a La Libertad Avanza para que "ayude" con la fiscalización del ballotage, como reveló LPO. El presidente de la Suizo terminó haciéndose amigo de los Menem y se armó el esquema para la compra de medicamentos que denunció Diego Spagnuolo.

El expresidente es tan cercano a los Kovalivker que en el sector de los medicamentos hasta se los menciona como socios. Incluso, se dice que existe hasta un documento firmado que probaría el lazo societario. Macri los conoce desde cuando era jefe de gabinete y los metió en la compra de medicamentos para la Ciudad.

Fuentes del sector contaron a LPO que los Kovalivker están muy preocupados por la causa que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. Tras intentos por ahora fallidos de correrlos o anular la investigación, ahora le pidieron ayuda a Macri para que mueva sus hilos en la Rosada y Comodoro Py.

Las fuentes sostienen que los Kovalivker tienen "capacidad de presionar" a Macri. Al expresidente le estarían recriminando por el rol del ex número dos de Andis, Daniel María Garbellini, a quien Spagnuolo se refiere en los audios como "un delincuente que estaba en la gestión Macri" y "uno que vino para chorear".

Ante este pedido desesperado, Macri estaría intentando retomar el diálogo con la Casa Rosada para definir una estrategia. Al mismo tiempo, el líder del PRO busca mover algunos hilos en Comodoro Py, un terreno que le resulta muy amigable. "El problema es que Casanello y Picardi no son de él y son serios", dicen en los tribunales.

El juez Casanello

Para llegar a ellos, Macri le habría pedido ayuda a Juan Bautista Mahiques, el fiscal general de la Ciudad y operador del macrismo en la justicia durante la gestión de Cambiemos. El problema urgente para Macri es que Mahiques está hace varios días en Singapur en un congreso de fiscales.

Cerimedo confirmó ante la Justicia la trama de coimas que lleva a los Menem y Karina Milei

Pero las fuentes de tribunales dicen que ese es un camino muy difícil, sino imposible, porque Mahiques es amigo de Santiago Viola, el apoderado de La Libertad Avanza que años atrás fue procesado por haber armado una operación con testigos falsos contra Casanello por una supuesta visita a la Quinta de Olivos que nunca existió. De más está decir que el juez quiere lejos a todo lo que tenga que ver con Viola y en Comodoro Py se dice que la relación con Mahiques hijo no es buena.

Macri estaría intentando retomar el diálogo con la Casa Rosada para definir una estrategia. Al mismo tiempo, el líder del PRO busca mover algunos hilos en Comodoro Py, un terreno que le resulta muy amigable. "El problema es que Casanello y Picardi no son de él y son serios", dicen en los tribunales

La estrategia de Macri es llevar el intento de anular la causa a la Cámara de Casación, donde tiene mayor poder y jueces muy cercanos. De todos modos, en Comodoro Py dicen que el expresidente ha perdido influencia y hay ciertos interrogantes sobre si los camaristas le siguen respondiendo como antes.