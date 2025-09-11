Milei confirma vetos a ATN, Garrahan y universidades en plena crisis política

El Presidente avanza con la anulación de tres leyes clave aprobadas por el Congreso, en medio de la derrota electoral bonaerense y el reclamo de gobernadores por mayor diálogo.



El presidente Javier Milei vetará las leyes de emergencia pediátrica (que incluye al Hospital Garrahan), financiamiento universitario y reparto de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsadas de forma transversal por los gobernadores. La decisión fue confirmada por la Casa Rosada a pocas horas de que venza el plazo para resolver sobre los proyectos sancionados en el Congreso.

El veto será total y llega en un contexto delicado para la gestión libertaria: la derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, la escalada del dólar, el malestar de los gobernadores y la interna desatada dentro del oficialismo.

Mientras tanto, desde Balcarce 50 buscan dar señales de apertura política con el relanzamiento del Ministerio del Interior y la designación de Lisandro Catalán al frente de la cartera, un reclamo sostenido por las provincias. Sin embargo, el primer gesto que pedían los mandatarios era justamente que no se vetara la distribución de los ATN, un proyecto redactado y apoyado por los 24 distritos.

Los gobernadores recibieron con cautela la convocatoria oficial a una “mesa federal” de diálogo. Pero el endurecimiento de la Casa Rosada abre dudas sobre la viabilidad del nuevo esquema político y deja en suspenso cómo llegará el Gobierno a octubre, cuando deberá recomponer relaciones para avanzar con el Presupuesto 2026.

En paralelo, la administración libertaria aún debe definir qué hará con la ley de emergencia en Discapacidad, rechazada previamente por Milei y que podría terminar judicializada o reglamentada de manera que quede sin aplicación efectiva.

El lunes 15 de septiembre, el Presidente presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional, en lo que promete ser un nuevo test político tras casi dos años de gestión con una prórroga heredada del Presupuesto 2023.