Milei: "Tuvimos un claro revés, pero el rumbo económico no se cambia ni un milímetro"

El presidente dio un breve discurso pos dura derrota en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Estuvo acompañado de las otras dos personas que componen el "triángulo de hierro", que son su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. "No se retrocede ni un milímetro en la política de este gobierno. Al contrario; vamos a acelerar y la vamos a profundizar mucho más", dijo

Apenas pasadas las diez de la noche, el presidente Javier Milei salió al escenario en la ciudad de La Plata, acompañado de todos los actores principales de su gobierno -excepto el ministro de Economía Luis Toto Caputo-. Se lo vio golpeado por la derrota en las urnas bonaerenses, pero más sereno que en otras oportunidades. Dejó de lado el tono confrontativo y virulento de las últimas semanas e intentó mostrarse firme de cara al futuro.

"Hay que ser claros que sin ninguna duda en el plano político hemos tenido una clara derrota", admitió el presidente. "Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", agregó.

Milei estuvo acompañado de su hermana Karina Milei, señalada como una de las grandes responsable de la derrota en las urnas por el escándalo de las coimas en Discapacidad. También subió la ministra Patricia Bullrich y el principal asesor del gobierno, Santiago Caputo, que hasta aquí nunca lo había hecho. El gran ausente fue el otro Caputo, Toto, el ministro de Economía.

"Si queremos cambiar lo que hoy ha sucedido, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la derrota", describió.

"Ellos (por el peronismo) tuvieron un desempeño en línea con lo que hacen en las elecciones ejecutivas: poner todo el aparato peronista, que es muy eficiente, porque estaban en riesgo sus cargos", intentó contraatacar luego.

"No hay opción; de cara al futuro vamos a corregir todos los errores que hemos cometido para llegar a esta derrota", señaló.

Y luego envió un mensaje hacia el futuro: "Quiero señalar a todos los argentinos que el rumbo que hemos tomado en 2023 no se va a modificar; al contrario, se va a redoblar".

"No se retrocede ni un milímetro en la política de este gobierno. Al contrario; vamos a acelerar y la vamos a profundizar mucho más", cerró Milei.