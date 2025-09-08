Kicillof: "Las urnas le dijeron a Milei que no insulte a la democracia"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró la victoria en las legislativas provinciales instando al presidente de la Nación, Javier Milei, a que "deje de insultar a la democracia, al federalismo y a la Constitución", y lo instó a tener "el coraje" de llamarlo para concertar una reunión entre ambos.

El búnker de Fuerza Patria fue una fiesta tras confirmarse que el peronismo le llevaba más de 13 puntos a La Libertad Avanza (LLA), y la celebración arrancó con un audio que envió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien no pudo estar presente por su prisión domiciliaria.



"La gente le puso un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también", dijo la exmandataria, y añadió: "El presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40 % del electorado nacional".

"Las urnas le dijeron que no se puede frenar la obra pública, no se le puede pegar a los jubilados, no se puede abandonar a las personas con discapacidad", sostuvo, para enumerar además el desfinanciamiento en educación, salud, ciencia y cultura, y subrayar: "Las urnas le dijeron que tiene que dejar de insultar a la democracia, al federalismo y a la Constitución".

Llamó a su gente a "no tomar el triunfo con soberbia" y cerró con una apelación directa al presidente: “Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía para trabajar”.

Kicillof se erigió en el gran ganador de las elecciones bonaerenses: no solamente el peronismo mostró números inapelables, sino que además viene de una pulseada interna con La Cámpora. Y la militancia lo premió pidiendo “para Axel la conducción” y también la futura candidatura presidencial del peronismo.