Argentina goleó 3-0 a Venezuela con dos de Messi y uno de Lautaro: el partido, minuto a minuto

El conjunto albiceleste derrotó a la Vinotinto, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Los goles fueron convertidos por el astro rosarino, en su último encuentro como local por los puntos, y por el delantero del Inter.



La selección argentina goleó 3-0 a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un partido jugado en el estadio Monumental.

Lionel Messi abrió el marcador y cerró la goleada, mientras que Lautaro Martínez hizo el segundo del conjunto albiceleste.