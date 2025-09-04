Argentina goleó 3-0 a Venezuela con dos de Messi y uno de Lautaro

Deportes
messi-venezuela2

Argentina goleó 3-0 a Venezuela con dos de Messi y uno de Lautaro: el partido, minuto a minuto
El conjunto albiceleste derrotó a la Vinotinto, por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Los goles fueron convertidos por el astro rosarino, en su último encuentro como local por los puntos, y por el delantero del Inter.
 
La selección argentina goleó 3-0 a Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un partido jugado en el estadio Monumental.

Lionel Messi abrió el marcador y cerró la goleada, mientras que Lautaro Martínez hizo el segundo del conjunto albiceleste.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email

Bienvenido a RosarioNet

Noticias, actualidad y más...